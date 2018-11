Dobrá parta ve Fed Cupu? Na kamarádství se tam zrovna nehraje, vzpomíná Benešová

před 34 minutami

Před devíti lety byla u neuvěřitelného obratu amerických tenistek na české půdě. Iveta Benešová v brněnské hale před domácími fanoušky porážku a ztracený postup do finále Fed Cupu obrečela. Nyní po ukončení kariéry už vidí historii trochu jinak. V rozhovoru pro Aktuálně.cz prozradila, jak to v reprezentaci chodí s kamarádstvím i v čem podle ní tkví kouzlo kapitána Petra Pály.

Začněme vzpomínáním: Brno, rok 2009 a semifinále Fed Cupu proti Američankám. Co se vám jako první vybaví?

Obrovské zklamání, protože jsme byly míček od postupu do finále Fed Cupu. Měly jsme s Květou výborně rozehraného rozhodujícího debla a bohužel tak hrozný obrat jsem za svou kariéru nezažila. Všichni jsme z toho byli zklamaní. Další vzpomínka, kterou nikdy nevymažu z paměti, že jsem si den poté otevřela na benzince nějaký bulvár, byla tam fotka mého a Květy pozadí a velký titulek: "To bylo jediné, na co se dalo dívat." Teď už se tomu směju, ale v ten moment to nic příjemného nebylo.

Po prohraném singlovém zápase jste tehdy v emocích řekla větu: "Mám nějaký problém v hlavě, s Fed Cupem se peru, hraju jako pětistá hráčka světa." Vnímáte to teď i s odstupem stejně? Od té doby jste totiž ještě hrála jeden singl a vyhrála.

Ano, to zní jako já. (úsměv) Vždycky jsem na sebe byla hodně přísná, někdy až moc, a to mě ve Fed Cupu dost svazovalo. Především před domácím publikem, chtěla jsem předvést to nejlepší, zbytečně až moc. V tom roce jsem odehrála jednu ze svých nejlepších sezon, ale Fed Cup se bohužel nepovedl. O to víc jsem byla ráda, když jsem měla stejnou šanci o dva roky později, kdy jsem znovu byla nominována v semifinále do rozhodujícího debla proti Belgičankám, odehrála jsem výborný zápas a radovaly jsme se z postupu do finále. To bylo takové zadostiučinění. A rok na to, kdy jsem týmu pomohla ve čtvrtfinále i singlem proti Německu. Takže se na Fed Cup s odstupem dívám pozitivně.

Letos přijede na finále sestava Collinsová, Keninová, Riskeová a Melicharová. Nepřipomíná vám to právě rok 2009, kdy jste také byly jasnými favoritkami?

Rozhodně je to překvapivá sestava, ale jen to dokazuje, že pro hodně top hráček nemá Fed Cup takovou váhu a raději dají přednost odpočinku po náročné sezoně. V tom roce 2009 se jim všechno sešlo, Alexa Glatchová odehrála svůj životní víkend. Nikdy předtím a ani potom už jsem ji neviděla tak dobře hrát. Určitě je nesmí podcenit, ale věřím, ze to Češky zvládnou s přehledem.

Tehdy jste byla u zrodu zlaté éry kapitána Petra Pály. V čem podle vás tkví kouzlo úspěchu jeho angažmá u týmu?

Rozhodně má obrovské štěstí, že ve své éře může vybírat z tolika výborných singlistek i deblistek. Doufám, ze si to přečte. (smích) Ale samozřejmě je to výborný taktik, psycholog, dokáže dobře sestavit tým na daného soupeře. Jeho úloha není vždy úplně jednoduchá, kolikrát musí řešit nepříjemné situace a některým hráčkám oznámit, že se do týmu nevešly, i když v mnoha dalších zemích by byly na postu jedničky. Také jsme se párkrát neshodli, samozřejmě mě mrzelo, když jsme v roce 2011 vybojovali semifinále a na finále sestavu změnil. Ale je to jeho práce a dělá ji výborně!

Díky triumfům v posledních letech si český fedcupový tým vybudoval pověst výjimečné generace hráček a také výborné party, což ale loni trochu narušila kauza kolem přebírání trenéra mezi Barborou Strýcovou a Karolínou Plíškovou. Jak to tedy je, dá se vůbec ve Fed Cupu vybudovat přátelství navzdory rivalitě na okruhu?

Ta kauza byla ze strany Strýcové dost přehnaná. V tenise se to děje poměrně často a může to být i ze strany trenéra. Karolína a členové jejího týmu jí to oznámili naprosto férově, na rozdíl od ní, která v minulosti přebrala trenéra Kláře Koukalové ze dne na den, aniž by jí něco řekla.

Ale asi to nahrává tomu, že je to s kamarádskými vztahy ve Fed Cupu složité…

To ano. Někdo vám sedne víc, někdo míň, ale na kamarádství se nehraje. Jsou to profesionálky a mají během těch dvou, tří týdnů v roce stejný cíl a rivalita jde na chvíli stranou. Je to také hodně o dalších členech, kteří jsou v realizačním týmu a dokážou dělat tu správnou atmosféru a dost se to rozptýlí. Některé hráčky mají i na Fed Cupu svého trenéra nebo kondičního a připravují se, jak potřebují. Každý si jede to svoje s cílem uhrát na konci týdne tři body.

A jak jste to měla vy? Zdá se, že s Barborou Strýcovou, vedle které jste odehrála desítky deblových zápasů, teď velké kamarádky nejste.

Se Strýcovou jsem si myslela, že jsme kamarádky, přece jen jsme spolu hrály hodně let debly, bydlely společně na hotelech. Ale staly se určité události, které mě vyvedly z omylu. Už bych to nerada vytahovala, je to pro mě uzavřená záležitost. Každopádně jí nevěřím ani slovo a nejsem jediná.

Co vy a tenis v současné době, nechybí vám kolotoč po okruhu?

V současné době mi kolotoč po okruhu nechybí. (smích) Mám hodně svých aktivit, které mě baví, a užívám si "normálního" života. Ale ráda se podívám na zajímavé zápasy, závěrečná kola grandslamu, některé zápasy Federera nebo Nadala, to si člověk ještě musí užít, dokud budou hrát. A občas si jdu zahrát, když mě někdo ze známých vytáhne, ale z mojí hlavy ta iniciativa zatím ještě nebyla. (smích)

Nedávno jste tak trochu koketovala s trenérstvím u Terezy Martincové, něco podobného by vás případně nelákalo?

Vzniklo to tehdy celkem náhodou, neměla s kým jet na turnaj a já byla zrovna v období, kdy jsem se rozváděla a byla jsem ráda, že přijdu na jiné myšlenky. Pak jsem se snažila jí pomáhat a jezdit na turnaje nějaké čtyři měsíce. Momentálně o něčem podobném neuvažuju, ale nikdy neříkám nikdy. Záleží, jaká by to byla spolupráce a s kým.

Máte ale svůj e-shop se šperky, kde jste i sama sobě modelkou a děláte si reklamu různě na internetu. Jak jste se k tomu dostala?

Vždycky jsem chtěla zkusit mít něco svého, co mě bude bavit. Je to takové moje hobby a ráda dělám kreativní činnosti. Baví mě vše kolem toho a pořád se něco nového učím, od vytváření webovek přes fotky až po vymýšlení nových produktů. Ráda bych se tomu věnovala ještě víc, nápadů mám spoustu.

Na sociálních sítích jste se pochlubila i tím, že se učíte zpívat, tak jak vám to jde? Plánujete nějaké vystoupení?

Je to další z mých koníčků, celý život jsem to chtěla zkusit a jsem z toho úplně nadšená. Mám výbornou učitelku Hanku Peckovou a je to vždycky skvělá zábava a na hodiny se opravdu těším. V žádném případě o sobě netvrdím, že umím zpívat, ale miluju to. Je to o tréninku jako ve všem a malinkaté pokroky pozoruju. Ale na vystoupení to určitě zatím není. (smích)