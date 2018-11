Americká nominace je zákeřná, míní Pála. Ale Kvitové dál věří

před 2 hodinami

Před devíti lety vedl české kvarteto proti americkým outsiderkám v brněnské hale Rondo. Letos to bude pro kapitána Petra Pálu podobné, jen půjde o absolutní triumf ve Fed Cupu. Znovu budou Češky jasnými favoritkami, ale on věří, že jeho zkušený tým si s těžkou situací poradí.

Do Prahy nepřijedou vedle sester Williamsových ani Sloane Stephensová nebo Madison Keysová, co na americkou nominaci říkáte?

Překvapivá nominace. Já jsem tajně doufal, že přijede Serena. Nepochyboval jsem, že by nepřijela Stephensová nebo Keysová. Nevím důvody. Možná někdo nechtěl hrát nebo nebyl nominován. Nechci spekulovat. Je to zákeřná nominace, protože všichni včetně nás budou čekat, že bychom měli vyhrát.

Jinak jste předpokládal větší boj?

Původně jsem čekal, že to bude 50 na 50, teď musíme říct, že budeme favority. Už jen tím, že koukneme na žebříček, ale i na zkušenosti. Co vím, tak všechny tyhle hráčky dokážou porazit tenistku světové desítky.

Takže z nich máte respekt?

Mají na kontě porážky Kerberové, Muguruzaové, Garciaové, Riskeová měla na Karolínu Plíškovou dva mečboly v Tokiu. To byl mimochodem podle mě zápas, který Karolínu dostal do Singapuru. Jak Péťa, tak Karolína hrály proti Keninové. Velmi mladá hráčka, která je na žebříčku do padesátky. Velký příslib. Musíme se připravit, že tyhle hráčky ve Fed Cupu podají ještě lepší výkon. Mohou se prezentovat tím, že nemají co ztratit, jen hrozně získat. Na papíře se ještě nikdy nic nevyhrálo.

A jak na tom deset dní před finále je váš tým?

Dneska bych si měl volat s Kájou Plíškovou, která se vrací ze Singapuru, potřebuje odpočinek, protože cesta tam byla náročná. Každý týden tam hrála turnaj. Katka Siniaková odpočívá taky, protože toho taky měla vzhledem k deblu moc. Petra Kvitová je nachlazená, ale co jsem mluvil s panem profesorem Kolářem, tak by to mělo být v pořádku. Železná Bára Strýcová dělá kondici a od zítra začíná hrát tenis. Ta vydrží všechno.

Dovolil jste si rozdělit nejlepší deblový pár světa a doma nechal Barboru Krejčíkovou, váhal jste?

Měl jsem to samozřejmě v hlavě. Bohužel i letos je to ještě tak, že můžu nominovat pouze čtyři hráčky. Jsem rád, že těch holek máme tolik. Tenistky s tím ale byly obeznámeny dopředu ještě před Turnajem mistryň. Aby si mohly naplánovat dovolenou a přípravu, nečekal jsem, jak dopadne Singapur. Tohle pro mě byla ta nejsprávnější nominace.

Co o konečném kvartetu rozhodlo?

Zkušenost a i to, že máme čtyři varianty do dvouhry, tři varianty do čtyřhry, což je tak široké, že se to na konci sezony, kdy není jasné, kdo toho kolik vydrží, vyplatí.

Petra Kvitová absolvovala Turnaj mistryň, ale prohrála všechny tři zápasy, co jste říkal na její výkony?

Člověk věřil, že vyhraje víc zápasů, na druhou stranu to podle mě nebylo úplně špatné. Je to Turnaj mistryň, kde hraje osm nejlepších, tentokrát kromě jedničky Halepové. Myslel jsem si, že Karolína i Petra porazí Svitolinovou, a ta to nakonec vyhrála celé bez ztráty zápasu.

Čím tedy bylo, že se Petře tolik nedařilo?

Světový tenis je vyrovnaný, povrch tam byl pomalejší, takže to bylo náročné pro všechny. I tak je to pro Péťu výborná sezona. Určitě chtěla něco vyhrát, ale věřím tomu, že by tu dobrou sezonu mohla zakončit nějakým vítězným zápasem ve Fed Cupu, ať to má hezkou tečku.

Sama si postěžovala, že na ni asi dolehla únava z dlouhé sezony, jak je na tom teď?

Těch sil není mnoho, ale Péťa se ve Fed Cupu umí vždycky vymáčknout. Uvidíme, jestli to pro ni budou jeden zápas, nebo dva. Je pravda, že v sezoně toho odehrála nečekaně moc. Chtěla hrát i víc turnajů než v době, kdy byla úplně nahoře, bylo to pro ni jiné, uvidíme, co příští rok. Tolik vyhraných turnajů asi nečekal nikdo.

Karolína Plíšková si zahrála v Singapuru semifinále, asi vás musí těšit, jak se před Fed Cupem rozjela…

Ta hrála o všechno několik týdnů po sobě, což jí pomohlo. Odehrála v Singapuru skvělý zápas proti Wozniacké, tam to z ní spadlo, uvědomila si, že se do Singapuru dostala. Hrála skvěle. Škoda že jí nevyšlo semifinále proti Stephensové. Tam to bylo o pár míčích, možná i o jednom. Ale je to dvousečné, vést proti takové hráčce o tolik bodů. Skoro vždycky se to zamotá. Neumím si představit, že by někdo měl vyhrát 6:0 a 6:1.

S takovými hráčkami proti béčkové americké sestavě. Není to pro vás memento semifinálového brněnského duelu proti Američankám v roce 2009, kdy jasné favoritky Češky prohrály z mečbolu?

Já si vždycky vzpomenu na zápasy, které jsme vyhráli a byli jsme naopak kousíček od porážky a vůbec jsme ten rok nemuseli vyhrát. Často to byly nenápadné balony v prvních kolech. Co se stalo v Brně, se stalo, ale od té doby toho bylo tolik, co nemuselo dopadnout, že už to neřeším. Budu rád, když doma Američanky poprvé porazíme.



