Jindy to bývá horší, zatím se nebortí, prohlásil kouč Kvitové

Trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk přes úvodní porážku s Elinou Svitolinovou své svěřenkyni na Turnaji mistryň věří.

Singapur - Možná trošku přemotivovaná byla tenistka Petra Kvitová v prvnín zápasem na Turnaji mistryň po třech letech. Pro trenéra Jiřího Vaňka je dobré znamení, že prohru s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou brala s nadhledem.

"Sice prohrála, ale nebortí se. Jindy to bývá horší. Bere to s úsměvem a ví, že má stále šance. Vidím jako pozitivum, že chce. A nikde není napsáno, že to v dalším utkání nevyjde suprově Petře. A pak to bude otevřené," uvedl Vaněk.

"Hráčky jsou tak dobré, že jsou schopné se změnit ze dne na den. Třeba to Petra bude všechno zabíjet. Nebo se vyhází. Nebo Wozniacki nezkazí balón," konstatoval trenér české jedničky.

Kvitová se Svitolinovou nevyužila šance a při snaze o ukončování výměn chybovala. "Možná byla trošku přemotivovaná," uvažoval Vaněk. "Měla výbornou přípravu a možná od sebe čekala trochu víc, než bylo zdrávo," doplnil.

Konstatoval, že je normální, že mají tenistky výkyvy. "Holky nejsou stroje. Všechny si tím prošly, ale dokážou se zvednout," řekl Vaněk.

Na tréninku dnes na Kvitovou hodně mluvil. Na kurtu jí ukazoval, o pauzách se na lavičce snažil svoji svěřenkyni pozitivně naladit. "Je odpočatá a baví ji to. Prostě to tady ten den musí všechno sednout. Každá soupeřka je skvělá," uvedl.

V úterý Kvitovou čeká Dánka Caroline Wozniacká, která ve dvou setech prohrála s Karolínou Plíškovou. Po Svitolinové to bude další soupeřka s výbornou obranou. "Wozniacká hraje trochu pomaleji, ale dobře využívá úhly a hraje nepříjemný bekhend po lajně. Je to konzistentní hráčka," řekl Vaněk.

Na začátku sezony měl cíl, aby se Kvitová na Turnaj mistryň probojovala. "A povedlo se," řekl kouč vítězky turnaje z roku 2011.