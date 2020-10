"Jestli to bude pokračovat, skončím." Trápící se Murray připustil konec kariéry

Před měsícem a půl byl za krále, za nezlomného válečníka, který na grandslamu dokázal otočit zápas ze stavu 0:2 na sety. O pár turnajů později se britský tenista Andy Murray trápí a přiznal, že jestli nebude cítit zlepšení, příští rok ukončí kariéru.

Vrátil se po operaci kyčle a na americké tour zazářil. Murray v Cincinnati porazil Němce Alexandera Zvereva, v New Yorku na US Open předvedl epický obrat s o osm let mladším Japoncem Jošihitem Nišiokou.

Mezi odborníky se to hemžilo pochvalnými komentáři na jeho osobu. I sám skotský tenista se radoval, jak fyzicky náročnou bitvu zvládl.

Ale teď? Na French Open uhrál v prvním kole se Švýcarem Stanem Wawrinkou jen šest gemů, v Kolíně nad Rýnem mu pak vyprášil kožich Španěl Fernando Verdasco. Nestíhal, neměl šťávu, chyboval.

"Potřebuju trénovat, hrát zápasy a fyzicky se zlepšit. Teď jsem docela daleko od toho, čeho jsem na kurtu schopný," stýská si Murray.

Po jeho pařížském vystoupení se do něho pustil bývalý švédský tenista Mats Wilander, který mu radil, ať si zbytečně neprodlužuje kariéru, když se trápí. A ať nezabírá místo mladým.

"Mám o Andyho Murrayho starost. Rád bych od něj slyšel, proč stále hraje, proč nám dává falešnou naději, že se jednou vrátí," prohlásila někdejší jednička.

Televizní expert za tato slova sice sklidil pořádnou kritiku, Murray ale v současné situaci přemýšlí hodně podobně.

"Pokud se i za rok budu motat kolem stého místa v žebříčku, je otázka, jestli to má smysl. Nejspíš ne. Pokračoval bych jen proto, že mám tenis rád a to je špatně. Pokud budu cítit, že nemám na to vyhrávat turnaje, radši skončím," přiznal trojnásobný grandslamový šampion.

Ukončit sezonu zatím ale nechce. "Bylo by fajn ještě stihnout pár turnajů a odehrát pár zápasů. Promluvím se svým týmem a nějaký program vymyslíme," dodala třiatřicetiletá hvězda.