Kvitová do Ostravy nejede, ukončila sezonu. Vánoce nejspíš nuceně stráví v Austrálii

Po úspěšném vystoupení na pařížském French Open si Petra Kvitová dá do konce roku pauzu. Česká tenistka chce nechat odpočinout unavené tělo a nezahraje si tudíž ani turnaj v Ostravě. Na okruh se vrátí zase v Austrálii, kde ale kvůli tomu nejspíš bude muset nuceně strávit Vánoce.

Semifinalistka uplynulého antukového grandslamu měla být příští týden jednou z hlavních tváří halového turnaje v Ostravě. Rozhodla se ale odhlásit.

"Mé tělo není ready na to být v plném zápřahu a odehrát turnaj na tvrdém povrchu. Nejde o jednotlivé zranění, ale o obecné vyčerpání těla, které plyne z toho, že jsem v Paříži hrála tak dlouho. Je to o tom, abych se nezranila víc," vysvětlila Kvitová.

Vynechat právě domácí podnik pro ni nebylo snadné. "Je jasné, že mi je Ostrava blízká, jako dítě jsem tam odehrála spoustu turnajů. Ale nebudou tam diváci, tak mě to nemusí tak mrzet, a nevím, jestli by to tělo vydrželo. Je mi to líto, ale musím dbát na moje zdraví, to je nejdůležitější," řekla.

Sezonu ukončila po poradě s trenérem Jiřím Vaňkem, se kterým se shodli na tom, že nebudou opakovat chyby z předchozích sezon.

"V minulosti jsem hrála spoustu turnajů i v momentě, kdy jsem na to nebyla fyzicky připravená. Chci se z toho poučit. V Ostravě by to navíc bylo dost náročné, nemohla bych pořádně trénovat. Žila bych v bublině a neviděla rodiče i přesto, že je mám dvacet minut odtamtud," vylíčila Kvitová, co jí usnadnilo rozhodování.

V letošním roce, ovlivněném koronavirem, kvůli kterému se nehrálo od března do konce července a byla zrušena celá podzimní asijská šňůra včetně Turnaje mistryň, zaznamenala Kvitová na okruhu WTA dvacet výher a šest porážek. Finále si zahrála v Dauhá a účastí v semifinále na pařížské antuce si vyrovnala maximum z roku 2012.

Obecně se jí na všech třech odehraných grandslamech hodně dařilo, na všech došla minimálně od osmifinále.

"Na grandslamech mám letos velmi, velmi úspěšnou sezonu. Škoda, že mi zrušili Wimbledon. O to jsem teď smutnější, že se nakonec nehrál, protože takhle se mi na nich už dlouho nedařilo. Jsem ráda, že jsem se na nich hlavně mentálně dokázala takhle zlepšit," uvedla třicetiletá tenistka z Fulneku.

Momentálně už přemýšlí nad sezonou další, po nějaké době odpočinku by se ráda jako obvykle odebrala do Dubaje, kde se v teplých podmínkách připravuje na sezonu. Už v půlce prosince totiž nejspíš bude muset odletět do Austrálie.

"Zatím to vypadá tak, že budu muset Vánoce strávit v Austrálii, protože kvůli turnajům tam budeme muset být čtrnáct dní v karanténě, než začneme hrát. Bude se to muset zvládnout, respektuju obavu Australanů. Mají dobrá čísla v boji s koronavirem právě proto, že si tam moc lidí ze zahraničí nepouštějí," prohlásila aktuální světová osmička.

Zatím tedy neplánuje ani dovolenou. "Vzhledem k tomu, že situace u nás i ve světě je složitá, nevím, co bude zítra, natož za měsíc. Tak se budu asi rozhodovat ze dne na den, co budu dělat," dodala tenistka.