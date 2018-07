"Jen idiot a psychopat může fandit Chorvatům." Srb Djokovič popudil vlastní národ

včera

Srbský tenista to schytává od Srbů za to, že na fotbalovém MS fandí sousedním Chorvatům.

Londýn/Moskva - Zatímco on se pere o další wimbledonský úspěch v Londýně, v Srbsku mu nemůžou přijít na jméno. Novak Djokovič si pořádně popudil domácí fanoušky, když na travnatém tenisovém grandslamu novinářům přiznal, že na probíhajícím mistrovství světa ve fotbale v Rusku fandí Chorvatům.

"Vím, kdo bych chtěl, aby nakonec zvedl trofej… podporuji Chorvatsko," řekl doslova.

Právě tahle věta vzbudila v jeho rodné zemi pořádný poprask. Chorvatsko a Srbsko má od krvavé války na Balkáně v devadesátých letech hodně napjaté vztahy a mezi oběma zeměmi vládne velká řevnivost také na sportovním poli.

"Jenom idiot a psychopat může fandit Chorvatsku. Djokovič je sice národní hrdina, všechna čest za to, co ve sportu dokázal, ale neměl by ses teď stydět, Novaku? Tolik Srbů ti fandilo a ty teď podporuješ zemi, která je vyhnala z vlastní půdy," reagoval na Twitteru například srbský politik Vladimír Ďjukanovič.

Srbský tenista se s chorvatskými fotbalisty potkal už v březnu v Americe a společnou fotku dal na sociální sítě, už tehdy tam nevzbudil mezi srbskými fanoušky zrovna nadšení. Sám se ale hájí.

"Sport má svůj univerzální jazyk a překračuje hranice mezi lidmi, překonává rozdíly v rase, náboženství i národnostech," nechal se slyšel v srbském deníku Telegraf.

Bývalá světová tenisová jednička se ale musí soustředit už na semifinálový duel Wimbledonu, kde ho čeká světová jednička Španěl Rafael Nadal.