Jen dva využité brejkboly z deseti? To je strašně málo, začala jsem hrát pozdě, smutní Plíšková

před 1 hodinou

Jedinou českou tenistku v druhém týdnu letošního Wimbledonu vlastní výkon proti Nizozemce Kiki Bertensové mrzel.

Londýn - Bylo to tu zase. Ztracený první set a stav 1:4 ve druhém. Teprve poté se podobně jako v předchozím zápase výkon Karolíny Plíškové v osmifinále Wimbledonu zvedl, ale tentokrát to na Kiki Bertensovou z Nizozemska nestačilo a s londýnským grandslamem se loučí.

"Jsem zklamaná. Měla jsem spoustu šancí v obou setech, ve druhé tři brejkboly, pak vedení 40:15 při mém servisu a stejně jsem všechny gemy ztratila. Začala jsem hrát až za stavu 1:4 a to už bylo příliš pozdě," řekla Plíšková, která v zápase nevyužila celkem osm brejkbolů.

"Proměnila jsem jen dva brejkboly z deseti, což je fakt hrozně málo. Ona někdy dobře zaservírovala, občas jsem vybrala blbý úder. Tak se to sešlo," dodala.

Přesto se ze stavu 1:4 dokázala oklepat a dotáhla druhou sadu ještě do tiebreaku, v něm už ale na 20. hráčku světa nestačila.

"Ten konec zahrála skvěle, nechybovala, zahrála všechno. Já se sice cítila líp než v průběhu zápasu, ale pořád to nebylo ono a neměla jsem dost času na to se dostat zpátky," přiznala.

Zatímco v pátek se za stavu 3:6 a 1:4 proti Mihaele Buzarnescuové zachránila, Nizozemka si skvěle rozehraný zápas pohlídala. Wimbledon tak opustila poslední z hráček nasazené desítky.

"Nevím, čím to je. Ale pořád si myslím, že to není otevřené, jsou tam hráčky jako Angelique Kerberová nebo Serena Williamsová, není to tak, že by pro ostatní hráčky byla cesta do finále zadarmo, takhle nad tím pavoukem nepřemýšlím. Mě mrzí, že jsem dnes prohrála," uvedla rodačka z Loun.

Z Wimbledonu ale nebude odjíždět jen s negativními pocity, poprvé se jí tu podařilo dostat do druhého týdne.

"S vědomím, že tu každý rok končím ve druhém kole, jsem dokázala otočit některé zápasy, obzvláště ten páteční. A i v tom dnešním k tomu bylo blízko, bojovala jsem, tohle je pozitivum," řekla.