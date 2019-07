Kontaová pěje ódy na Kvitovou. Bolest se pořád může vrátit, brzdí nadšení Češka

před 2 hodinami

Ta paralela přímo tluče do očí. Před pěti lety Petra Kvitová kráčela Wimbledonem s obvázaným pravým stehnem a nakonec si došla pro blyštivý talíř pro vítězku. Nyní zdobí českou tenistku tejp na levé ruce a zahraje si už o čtvrtfinále londýnského grandslamu. Zatímco dvojnásobná šampionka travnatého svátku krotí emoce, její nejbližší soupeřka Britka Johanna Kontaová z ní má obrovský respekt.

Příběh z roku 2014 rozehrál úvodní dějství o týden dříve, na turnaji v Eastbourne, kde Kvitová nenastoupila do čtvrtfinále kvůli zranění nohy. Do Wimbledonu se vydala s hlavou plnou obav, kam až ji natažený zadní stehenní sval pustí. Sama se divila, že se dostala nejdál, jak jen to šlo.

Letos odstartovala nejoblíbenější grandslam po téměř nulovém tréninku kvůli léčení svalu v levém předloktí. Loket opatřila tejpem a začala kosit jednu soupeřku za druhou pěkně vždy ve dvou setech. Naposledy suverénně zničila Polku Magdu Linettovou 6:3, 6:2.

"Byl to asi můj nejlepší zápas na turnaji. Hrála jsem agresivně, dobře jsem se hýbala. Od prvního míče jsem se cítila výborně," chválila se Kvitová.

Navzdory skvělému výkonu před osmifinálovou bitvou nepropadá přehnanému nadšení. Dobře si pamatuje, jak na první tiskovce před turnajem vyprávěla novinářům, že letos nemá velká očekávání. To pořád trvá.

"Jedinou jistotou pro mě je, že v neděli mám volno. Ale jinak pořád může bolest ruky přijít kdykoliv a já skrečuju zápas. Na tom se nic nezměnilo," uvedla po sobotním postupu světová šestka.

V předchozích letech si jako dvojnásobná vítězka nejslavnějšího podniku připouštěla až příliš velký tlak. Toužila vždy potvrdit, že na zelených dvorcích All England Clubu umí vyhrávat. Jenže to ji svazovalo a často končila v prvních kolech. Nyní je i kvůli zranění nejspíš všechno jinak.

"Víc než na tenis se teď soustředím na ruku. Pořád mi hlavou běží scénář, jak mě během hry začne bolet. Jsem ráda, že je to zatím v pořádku," usmívá se.

Jak se zdá z výsledků, podvědomě vždy z kurtu spěchá a nechce předloktí příliš namáhat, vždyť v součtu tří zápasů strávila na dvorci jen tři a půl hodiny.

"Je skvělé hrát jen dva sety, pro mou ruku je takový postup ideální. Musím říct, že jsem teď předváděla tenis, který bych přesně na trávě chtěla hrát. Ale nikdy nevíte, co přijde příště," upozorňuje Kvitová.

Tedy, minimálně jméno příští soupeřky zná. V pondělí odpoledne na centrálním dvorci změří síly s domácí Britkou Johannou Kontaovou, se kterou prohrála jen jeden ze čtyř vzájemných duelů.

"Hrály jsme loni na trávě v Birmingamu a vyhrála jsem. Vím, jak hraje, vím, co dokáže. Myslím, že jí tráva vyhovuje, hraje ploché údery z forhendu a hlavně z bekhendu. Navíc publikum bude na její straně, čeká mě těžké utkání," ví Češka.

Domácí hráčka má ze soupeřky snad ještě větší respekt. "Porazila jsem ji jen jednou v Eastbourne. Je to dvojnásobná šampionka Wimbledonu, tady to má má nejradši, tohle bude hodně náročná bitva," nechala se slyšet Kontaová.

Britka dobře zná emotivní příběh návratu Kvitové na kurty poté, co se Češka vzpamatovala z útoku ve svém bytě a vyléčila pořezanou ruku. "Od té doby hraje neuvěřitelný tenis, ale těším se, že nastoupím proti takové šampionce," dodala.