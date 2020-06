Heroickými výměnami uchvátil svět. Uzdravený Murray překonal vlastní očekávání

Start do sezony odkládal, aby posílil operovanou kyčel, pak ale přišla koronavirová karanténa a Andy Murray si volno prodloužil. Tento týden si ale zahrál na charitativní exhibici, zvládl čtyři zápasy a zase udivoval tenisový svět.

Odehrál první zápas od listopadu, ale hýbal se tak, že překvapoval sám sebe. Dokonce předvedl pár výměn, které pak byly hitem na sociálních sítích. Ze čtyř zápasů na podniku Battle of the Brits, který pořádal jeho bratr Jamie Murray, dva zápasy vyhrál a dva prohrál.

"Moje hra je zpátky, překonalo to má očekávání. Teď potřebuju jen víc trénovat," rozplýval se Murray, přestože v semifinále prohrál třísetovou bitvu s krajanem Danielem Evansem.

Slova chvály na něj pěl i jeho trenér Jamie Dlegado, hlavně za první set, který ovládl poměrem 6:1 ovládla. "To byl nejlepší set, který jsem od něho viděl za hodně dlouhou dobu, hrát fantastický tenis," radoval se kouč.

Pro skotského rodáka byla charitativní exhibice především testem kondice, odehrál totiž v pěti dnech čtyři utkání.

"Byl to velký posun od toho, co jsem doteď dělal. Samozřejmě se nakonec projevilo i to, že mám málo odehraných zápasů," vysvětlila bývalá světová jednička.

Murray na turnaji prohrál vedle Evanse ještě s britskou dvojkou Kylem Edmundem. Naopak si připsal skalpy Liama Broadyho a Jamese Warda.

"Jestli kyčel dál vydrží, mým cílem je být připraven na gradslamové turnaje," nechal se slyšet Brit.

Ale druhým dechem se pustil do kritiky upraveného kalendáře ATP, který počítá s tím, že se kolotoč turnajů spustí znovu srpnu ve Washingtonu, Cincinnati Masters se pak odehraje v New Yorku, a následovat bude US Open.

Poté se okamžitě přepne na antuku v Kitzbühelu, bude Masters v Madridu a Římě, po nichž přijde na řadu grandslam Roland Garros.

"Hrát semifinále v New Yorku a pak letět do Madridu v jiné nadmořské výšce a na antuce, na které se dlouho nehrálo, není pro hráče bezpečné," řekl Murray. "Myslím, že je pravděpodobné, že hodně předních hráčů kvůli tomu vynechá řadu velkých turnajů," dodal třiatřicetiletý Murray.

Jenže v takovém případě přijdou hráči o nasbírané body. "Možná by stálo za to udělat dočasně průměr bodů za dva roky, aby hráči, kterým se dařilo v minulém roce a teď nebudou mít šanci obhájit body, nebyli potrestáni," dodal.