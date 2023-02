Grandslamu jsem blíž a blíž, věří Plíšková. Teď se chystá na oblíbenou soupeřku

První týdny sezony se hledala, ale v Austrálii nakonec Karolína Plíšková našla starou formu a zahrála si čtvrtfinále grandslamu. Nyní věří, že je zase blíž velkému titulu, o kterém tak dlouho sní. Pokračovat v dobře nastartované tenisovém ročníku může proti snad nejoblíbenější soupeřce na okruhu, bývalé světové jedničce Garbiňe Muguruzaové.

Po loňské sezoně se tenistka z Loun vrátila ke starému kouči Saschovi Bajinovi, se kterým před dvěma lety došla i do finále Wimbledonu.

"V Austrálii jsem hrála dobrý tenis. Z toho prohraného čtvrtfinále v Melbourne jsem ještě trochu zklamaná, ale celkově jsem ráda, že je zpátky ta úroveň hry, na kterou jsem u sebe zvyklá. Samozřejmě, je pár věcí, na kterých pracovat, ale jsem spokojená," řekla Plíšková webu www.thenationalnews.com po příletu na turnaj v Abú Dhabí.

Díky australskému tažení se usadila na 20. místě v žebříčku a ve Spojených arabských emirátech může přidat do rankingu dalších 470 bodů.

"Má motivace po tom všem, co jsem už vyhrála, je jasná, získat grandslam. Není to tak dlouho, co jsem byla ve finále Wimbledonu, přijde mi, že se tomu blížím, ale pořád je to dost daleko," myslí si česká šampionka.

Šanci pokračovat v krasojízdě dostane i v Abú Dhabí, los jí totiž přál a poslal jí do cesty v prvním kole Španělku Garbině Muguruzaovou. A ta rozhodně patří mezi její vůbec nejoblíbenější soupeřky. Ve vzájemné bilanci vede vysoko 9:2.

Někdejší světová jednička a vítězka dvou grandslamů má navíc hodně mizernou formu. Letos ještě ze čtyř pokusů nevyhrála ani jeden duel. Naposledy v Lyonu uhrála jen pět gemů proti jiné Češce Lindě Noskové.

"Pokud nechytíte začátek roku, prohrajete třeba tři zápasy v řadě, už se to s vámi veze. Je těžké nabrat zpátky sebevědomí, když ostatní jsou lepší a lepší," ví Plíšková.

V žádném případě ji ale na turnaji nečeká nic jednoduchého, podnik má skvělé obsazení a kdyby Plíšková postoupila dál, hned ve druhém kole potká finalistku Australian Open Elenu Rybakinovou z Kazachstánu.

"Jsem hlavně ráda, že tu jsem, protože pak jedeme do Dauhá a do Dubaje, takže tři turnaje blízko u sebe, to je vždycky skvělý program," dodala.

Video: Sestřih osmifinále Australian Open Karolína Plíšková vs. Čang Šuaj (23. 1. 2023)