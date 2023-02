Nechci Krčmáře urazit, ale jedno pivo nám výkonnost nesrazí, zářil po postupu Lehečka

Necelé dva týdny od životního průniku do čtvrtfinále Australian Open se stal tenista Jiří Lehečka hrdinou i během víkendové kvalifikace Davisova poháru proti Portugalsku.

Rodák z Mladé Boleslavi pomohl Česku dvěma body k výhře 3:1 a postupu do finálové fáze. Po rozhodujícím triumfu nad Joaem Sousou 6:4, 6:1 oživil se spoluhráči v kolečku pokřik Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka "My tu mísu zase vyhrajem" a novináře ujistil, že tým kapitána Jaroslava Navrátila nebude ani v září mezi šestnácti nejlepšími do počtu.

"Bude to stoprocentně jiné než při poslední finálové účasti před dvěma lety. Za tu dobu od Innsbrucku jsme všichni získali plno zkušeností," řekl Lehečka.

"Odehráli jsme v Davis Cupu i na ATP Tour dost zápasů, abychom si mohli říct, že tu výkonnost máme a že se nepojedeme jen účastnit. Vyrazíme tam s pokorou, ale i se zdravým sebevědomím, že víme, jak dokážeme hrát. Pro všechny budeme nepříjemným soupeřem," doplnil.

Sedmatřicátý hráč světa potvrdil na antuce v portugalské Maie roli nejvýše nasazeného hráče a neztratil ani set. V sobotu porazil Nuna Borgese dvakrát 6:4, o den později si v duelu týmových jedniček poradil se Sousou. Spolu s dvěma předchozími výhrami z baráže v Izraeli získal Lehečka v Davis Cupu čtvrtý triumf ze singlu za sebou.

"Jsem rád, že se nám povedlo jako týmu vyhrát. Pro mě osobně je to o to cennější, že ty podmínky na adaptaci byly jedny z nejtěžších, co jsem v životě zažil. Přiletěl jsem ve čtvrtek z Austrálie a v neděli se hned jelo do Portugalska. Do toho přišla změna povrchu a první dny jsem bojoval s jet lagem. O to jsem ale šťastnější, že se to povedlo," uvedl Lehečka a pochválil i pomoc realizačního týmu.

Proti Sousovi šel na kurt za stavu 2:1 a čerstvě poté, co Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem nestačili ve čtyřhře na Borgese a Franciscem Cabralem. Přestože po deblu panovala v kabině pochmurnější atmosféra, Lehečka se uklidňoval průběžným vedením a ocenil, že místo čtyřhry sbíral síly.

"Zápas jsem začal nervózněji a v úvodu se ještě hledal. Sousa navíc zahájil dobře," popsal Lehečka, který v úvodu ztratil i servis. "Poté jsem ale získal brejk zpět a pak už to bylo v mé režii. Ve druhém setu jsem se dostal do antukového tenisu. Věděli jsme, že když mi to sedne a hraji to co chci, tak to se mnou mají soupeři těžké," řekl Lehečka.

Vypořádal se i s bouřlivou atmosférou, kdy mu někteří z domácích fanoušků občas pískali do servisu. Naopak ocenil podporu hrstky českých příznivců. "Už v sobotu mě zahřálo u srdce, že jsem slyšel před halou pokřik: Česko, Česko. Jsem rád, že už i nás berou lidé jako součást daviscupového týmu a přijeli za námi až sem," uvedl Lehečka.

Po vítězném utkání si za odměnu slíbil jedno pivo. "Nechci urazit nejmenovaného biatlonistu, ale myslím, že budeme rádi, když si společně budeme moci jedno pivo dát. Naši týmovou atmosféru a výkonnost to dolů nesrazí," pronesl s úsměvem jednadvacetiletý tenista.

Český tým si podle něj řekl o pozornost a Lehečka je rád, že může být jedním z hlavních pilířů.

"Poslouchá se to hezky. Nechceme ale usnout na vavřínech. Cesta, kde chceme být, je ještě dlouhá, ale máme výborně nakročeno. Tenhle tým má do budoucna co nabídnout a budeme to chtít potvrdit i na ATP Tour v dalších týdnech a měsících," doplnil Lehečka.

Po návratu do Česka si dá Lehečka pár dní volno s rodinou a poté se přemístí na tréninky do Prostějova. "S týmem se budu chtít připravovat zase na tvrdém povrchu. Následně bude naší prioritou dřívější odjezd do Dauhá, poté nás čeká Dubaj, Indian Wells, Phoenix a Miami," vyjmenoval na závěr nejbližší program Lehečka.

Finálový turnaj Davis Cupu se uskuteční od 12. do 17. září, složení čtyřčlenných skupin se teprve bude losovat. Vyřazovací část je pak na programu od 21. do 26. listopadu v Málaze.