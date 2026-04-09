Génius Macháč. To byla až neúcta k Sinnerovi, tvrdí ve světě. Čech dal návod všem

Tomáš Macháč po čase znovu podal tenisovému světu důkaz o tom, že disponuje nevšedním talentem. Ale zároveň jistou nekonzistencí, která ho zatím brzdí v cestě mezi naprostou světovou elitu. Český hráč v Monte Carlu ukončil rekordní sérii hvězdného Jannika Sinnera, přičemž zaujal několika úchvatnými momenty. Na velké vítězství ovšem nakonec přece jen nedosáhl.
Upřímně, vzhledem k formě obou tenistů se čekal jednoznačný debakl.
Rozjetý Jannik Sinner prohrál zápas naposledy 19. února v Dauhá s Jakubem Menšíkem. Od té doby neztratil ani jediný set. Jako první hráč v historii bez prohrané sady ovládl celé Sunshine Double, tedy po sobě jdoucí obří americké turnaje v Indian Wells a Miami. A ve svém prvním zápase na antuce totálně zmačkal 6:3, 6:0 Francouze Uga Humberta.
Naopak Tomáš Macháč se po lednovém titulu v Adelaide a poměrně působivém Australian Open povážlivě trápí. Jak zdravotně, tak výsledkově.
Před Monte Carlem vyhrál na čtyřech turnajích jediný zápas a ani na Azurovém pobřeží to přes dvě výhry nevypadalo na návrat k výkonům, kterými berounský rodák ještě nedávno aspiroval na pozici ve světové Top 20. Zejména Argentinec Francisco Cerúndolo se ve středu prakticky porazil sám až podivně slabým výkonem.
Počátek čtvrtečního šlágru proti Sinnerovi odpovídal prognózám. Ital vyhrál první čtyři gamy a získal úvodní sadu jasně 6:1 za 26 minut.
Ve druhém dějství se ale momentum zcela nečekaně otočilo. Macháč za stavu 0:1 odvrátil Sinnerovi dva brejkboly a poté s vědomím, že nemá co ztratit, najednou působil uvolněně a odvážně. Světovou dvojku začínal stále častěji dostávat pod tlak. Dvakrát za sebou prolomil Sinnerovi servis, náskok 5:2 sice poté ztratil, v závěrečném tie-breaku ale hýřil agresivitou i nápady. A dominoval.
Byl to tedy právě Macháč, kdo ukončil fenomenální rekordní Italovu sérii.
Sinner ztratil na akcích kategorie ATP Masters 1000 set naposledy v říjnu v Šanghaji. Od té doby vyhrál 37 setů v řadě, což v historii tenisu nemá ani zdaleka obdoby. Předešlé maximum držel Novak Djokovič z roku 2016 a činilo „jen“ 24 setů v řadě.
Čech - momentálně až 53. hráč žebříčku - se hlasitě připomněl tenisovému světu, přestože třetí dějství ztratil poměrem 3:6. Na jeho výkon ve druhém setu se pějí ódy, přestože si italský tenista stěžoval na nevolnost a bolesti zad.
„Abyste porazili Alcaraze nebo Sinnera, musíte jim rozbít rytmus. Nemůžete jen zůstávat vzadu a snažit se je přehrát jejich vlastní hrou. To, co dělá Macháč, je přesně to, co je potřeba dělat dvě, tři, čtyři hodiny proti těmhle dvěma, abyste je dokázali porazit,“ uvedl španělský expert José Morón z tenisového magazínu Punto de Break.
Sociální sítě dobyl zejména jeden konkrétní Macháčův kousek. Pětadvacetiletý Čech okouzlil výměnou, kterou zakončil nesmírně těžkým, ale zcela precizně provedeným bekhendovým stopvolejem těsně za síť.
„Ale no tááák! Macháčův magický cit pro míč!“ žasl komentátor přenosu na Tennis TV. „Sledujte génia při práci,“ dodal obdivně během opakovaných záběrů.
Účet Tiempo del Tennis zašel ještě dál. Všiml si, jak Sinner s nadějí sprintoval k míčku a za normálních okolností by ho stihl. Macháč ale volej opepřil takovou falší, že těsně před přibíhajícím Italem míč odskočil mimo jeho dosah.
„Od Macháče to byla až neúcta k Sinnerovi,“ napsal účet s nadsázkou.
„Naprosté šílenství, co předvedl,“ dodal.
Pro českého tenistu jsou dvě výhry na „tisícovce“ v Monaku doplněné o okázalý výkon proti světové superstar vítanou vzpruhou do antukové části sezony. V pondělním vydání světového žebříčku se Macháč vrátí zpět do první padesátky rankingu ATP.
Podívejte se na úchvatné Macháčovo zakončení:
