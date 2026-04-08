„To vstoupí do dějin.“ Ponížení slavného Rusa mělo dohru, šílenou i na jeho poměry

Hvězdný tenista Daniil Medveděv prožil ve středu na antuce v Monte Carlu jeden z nejhorších dnů své úspěšné kariéry. Ruský grandslamový šampion nejenže nesplnil roli poměrně jasného favorita, s Italem Matteem Berrettinim navíc neuhrál ani jediný game a schytal raritní debakl 0:6, 0:6. Jeho ztřeštěná reakce si vysloužila ostrou kritiku.
Jistě, Daniil Medveděv se dlouhá léta netají svým odporem k antuce. Jenže ani pro Berrettiniho, momentálně až 90. hráče světového žebříčku, rozhodně není oblíbeným povrchem. A tak byla světová desítka, letos hrající ve velmi slušné formě, jasným favoritem duelu.
O to větším šokem byl pro všechny diváky přímo v Monte Carlu i u televizních obrazovek průběh středečního klání.
Ruský tenista měl šanci na zisk jediné hry pouze v úvodním gamu, kdy mu urostlý Ital odvrátil dva brejkboly. Od té doby se nedostal ani na dostřel.
Zápas trval 51 minut a přinesl výsledek, který se zejména ve špičkovém mužském tenisu rodí pouze vzácně.
„Myslím, že to byl jednoznačně jeden z nejlepších výkonů mé kariéry. Za celý zápas jsem zkazil jen asi tři údery, což není jednoduché, zvlášť proti tak nepříjemnému hráči, jako je Daniil,“ usmíval se devětadvacetiletý Berrettini.
Ital se stal od roku 1973 - kdy se začaly důkladněji shromažďovat veškeré statistiky - teprve pátým hráčem, kterému se podařilo masakrem 12:0 v součtu vyřídit soupeře z elitní světové desítky.
Něco takového se stalo poprvé po deseti letech. Naposledy se s maximální tenisovou ostudou musel vyrovnat Tomáš Berdych, českého hráče tehdy na antuce v Římě s nejvyšší možnou mírou krutosti smetl Belgičan David Goffin.
Český bombarďák vzal tehdy dehonestující porážku sportovně. To se emotivnímu Medveděvovi ve středu nepodařilo. Minimálně stejně jako výsledek šokovala svět tenisu reakce moskevského rodáka.
Nejsilněji jeho nervy explodovaly za stavu 0:6, 0:2.
Okamžitě mrštil raketou do zadního plotu, což byl ale pouze začátek jeho řádění. Herní náčiní demoloval dalších zhruba 40 vteřin. Opakovaně raketu zvedal a znovu a znovu s ní třískal o zem. Celkem sedmkrát. Když z ní zbyly jen trosky, Medveděv přistoupil k odpadkovému koši a poslal raketu definitivně na věčnost.
„Ano, myslím si, že už je nepoužitelná,“ glosoval ironicky komentátor Mikey Perera ve vysílání Sky Sports.
„Medveděvovo rozbití rakety, které vstoupí do dějin,“ uvedla záběry na sociálních sítích stanice.
Bývalý hráč Gilles Müller, který duel komentoval pro Tennis TV, reagoval: „Abych byl upřímný, něco takového jsem nikdy neviděl. Tak trochu jsem ztratil slova.“
Britský expert, dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře Jamie Murray, přiznal, že mu při sledování Medveděvova výlevu bylo až trapně. Šílených reakcí už ruský tenista během kariéry předvedl víc než dost, takovou ale asi ještě nikdy.
„Je to šokující. Nemělo by se to stávat, ale stalo se,“ hlesl Murray.
„Nevím, jaký efekt to na něj bude mít do budoucna, ale jsem si jistý, že mu ze sebe bylo hodně trapně, když odcházel do šatny. Na tohle bude chtít rychle zapomenout,“ dodal.
