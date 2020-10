"Fuj, bože, to se nedá." Takhle Azarenková testovala svíčkovou, smažák i margotku

Byla jednou z největších zahraničních hvězd ostravského tenisového turnaje. I proto si ji pořadatelé vybrali, aby na ní otestovali tradiční české pochutiny. Běloruska Viktoria Azarenková nakonec zvládla svíčkovou, smažený sýr, ale některé sladkosti už její chuťové buňky odmítly.

Vysmátá přišla ke stolu s celým svým týmem a dala se do hodování. Nejprve jednatřicetileté tenistce přistál na talíři smažený sýr s brambory. "Za mě dobré," zvedla Azarenková palec na kameru.

Jako druhý chod dostala bývalá světová jednička svíčkovou s karlovarským knedlíkem, na který si i zaklepala, zaujal ji zřejmě nejvíc.

"Je to trochu těžké jídlo, ale jinak taky dobré," dodala na konto tradičního českého pokrmu.

Pak přinesli pořadatelé tác s českými sladkostmi a Azarenková se pustila do pořádné analýzy, se kterou jí pomáhali i trenér a kondiční kouč.

"Něco takového jsem hodně jedla jako malá," ukazovala Běloruska na fidorku. Ta její žebříček českých sladkostí ovládla, naopak to nejhorší hodnocení dostala kokosová tyčinka Margot.

"Fuj, o můj bože, to se nedá," začala se šklebit finalistka turnaje, jen co se do sladkosti zakousla.

Dvojnásobná vítězka Australian Open jinak Českou republiku dobře zná, má ráda Prahu, kdysi prý byla s maminkou i v Ostravě. "To už si ale moc nepamatuju, znám to jen z vyprávění," přiznala.