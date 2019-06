Siniaková si čtvrtfinále French Open nezahraje, Keysová byla nad její síly

Aktualizováno před 46 minutami

Kateřina Siniaková vypadla na tenisovém Roland Garros v osmifinále. Přemožitelka světové jedničky Naomi Ósakaové z Japonska dnes prohrála 2:6 a 4:6 s loňskou semifinalistkou Madison Keysovou z USA. Jedinou českou zástupkyní ve dvouhrách na pařížském grandslamu zůstává Markéta Vondroušová, kterou v úterý čeká čtvrtfinále proti Chorvatce Petře Martičové.

Čtyřiadvacetiletá Keysová, která je na turnaji čtrnáctou nasazenou hráčkou, hrála výrazně lépe než Ósakaová. Výborně returnovala, nedělala tolik zbytečných chyb a na vítězné údery přestřílela o rok mladší Češku 26:10. Ve čtvrtfinále se utká s Australankou Ashleigh Bartyovou.

Siniakové se naopak nedařilo tolik jako v předchozích zápasech. "Udělala jsem rozhodně víc chyb než s Naomi - určitě i kvůli tomu jejímu tlaku. Snažila jsem se ji dostat do delších výměn, ale zvládala i ty. Pak jsem zbytečně dělala chyby sama, chtěla jsem něco tvořit, změnit. Ona vydržela celou dobu," konstatovala deblová světová jednička.

Podmínky byly úplně jiné než v sobotu, kdy Siniaková postoupila do svého prvního grandslamového osmifinále. Po horkém víkendu se v Paříži ochladilo a drobně pršelo. "Myslela jsem, že to bude na mojí straně, ale musím přiznat, že nebylo. Kurt byl pěkně mokrej a občas mi to i sjíždělo. Podmínky to byly těžké, ale tohle hru neovlivnilo," řekla Siniaková.

Česká tenistka, která je na 42. místě světového žebříčku, v úvodu zápasu od stavu 30:0 na returnu ztratila dvanáct míčů za sebou a prohrávala 0:3. Pak vyrovnala hru a díky brejku snížila na 2:3, ale následně ztratila dva těsné gamy při svém podání a set prohrála 2:6.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Struff (Něm.) 6:3, 6:2, 6:2, Nišikori (7-Jap.) - Paire (Fr.) 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Keysová (14-USA) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:4, Bartyová (8-Austr.) - Keninová (USA) 6:3, 3:6, 6:0.

Čtyřhra - 3. kolo: Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) - Hradecká, Klepačová (10-ČR/Slovin.) 6:3, 6:2.