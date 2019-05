Po euforii sprcha. Nečekala jsem, že je na tom Bára tak zle, přiznala Siniaková

před 7 minutami

Zažila po emoční stránce hotovou horskou dráhu. Nejprve předvedla víc jak tříhodinový heroický výkon a vydřela cenné vítězství v druhém kole dvouhry French Open, pak šla Kateřina Siniaková po boku Barbory Krejčíkové do debla, ze kterého obhájkyně loňského titulu senzačně vypadly hned v první bitvě. Na výsledku se výrazně podepsala nemoc Krejčíkové.

V duelu proti Řekyni Marii Sakkariové jste strávila na kurtu tři hodiny a 14 minut. Co se vám během těch tří dramatických setů honilo hlavou?

Určitě jsem hrála skvěle, a i kdyby to na konci nevyšlo, tak bych si řekla, že jsem odvedla maximum a byl to dobrý tenis. Vážím si, že jsem to vůbec dohrála, což bylo velmi těžké. Byl to jeden z letošních lepších zápasů.

Přitom v prvním setu jste prohrávala už 1:5, ale dokázala ho pak v tiebreaku vyhrát, byl to klíč k vítězství?

Když jsem měla set v zádech, hrálo se mi rozhodně líp, ani jsem nečekala takovou otočku. I když jsem prohrávala 1:5, tak jsem si říkala, že hraju dobře, ale že ona mi to všechno zabíjí. Mrzelo mě pak, že jsem to nedohrála ve druhým setu, protože se to dobře vyvíjelo, držela jsem se. Maria ale pak předvedla skvělý tenis na konci a sama si to uhrála.

Je postup do třetího kola satisfakcí za sezonu, která se pro vás nevyvíjela úplně dobře?

Na tenisu je skvělé to, že každý týden máte novou šanci. Když do toho člověk dává všechno, pracuje, tak to přeci musí někdy přijít. Jsem ráda, že to přišlo.

Co jste pak všechno musela s tělem udělat, abyste se za pár hodin připravila k zápasu v deblu?

Když jsem šla na debla, cítila jsem se dobře. Proběhly všechny možné ledové koupele a procedury, ale bylo to nepříjemný dávat se dohromady pro další zápas. Bylo to horší po psychické stránce. Tělo je tak nějak připravený, ale zůstat v koncentraci a udržet si reflexy, které jsou v deblu potřeba, bylo náročnější.

Tam jste parťačkou prohrály poměrně hladce ve dvou setech, je to překvapení?

Mrzí mě to. Zkazilo mi to ten den. Nebyl to dobrý výkon a po dlouhé době jsme prohrály v prvním kole, jsem z toho hodně špatná. Byl to hodně emocionální den, nahoru dolu. Nejdřív euforie, že jsem to uhrála a dokázal ukončit, pak nečekaná prohra. Nepočítala jsem s tím. Ale snad využiju šanci v singlu.

Byla jste překvapená i přesto, že jste věděla, že vaše parťačka bojuje s nějakým virovým onemocněním?

Upřímně, Bára mi napsala, že je nemocná, ale nevěděla jsem, že to je až tak vážný, na začátku zápasu jsem z toho byla zaskočená.

Pojďme ale zpátky k singlu, tam vás nyní čeká světová jednička Japonka Naomi Ósakaová, která se v Paříži zatím trochu hledá. Máte o to větší šanci?

Naomi je skvělá hráčka, dokazuje to poslední dobou. Tady se zatím trošku trápí, tak doufám, že mám šanci a dokážu ji využít. Určitě půjdu na kurt s tím, že chci vyhrát, že na to mám, protože jsem taky teď předvedla slušné zápasy. Doufám, že to chytnu od začátku, a budu se to snažit co nejdéle vydržet.

Máte ji přečtenou? Víte co na ni bude platit?

Antuka asi není její oblíbený povrch, na tvrdém by to s ní bylo těžší. Je to hodně agresivní hráčka, takže budu chtít hrát agresivně dřív, než s tím začne ona.

Těšíte se, že byste mohla díky tomu hrát i na nějakém větším kurtu?

Měla jsem tu čest hrát tady na Chatrierovi (centrální dvorec, pozn. red) loni debla a ten kurt je opravdu skvělý. Pár zápasů na těch velkých už jsem odehrála a určitě se na to těším.