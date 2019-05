Pomsta za Siniakovou? Jestli jí Ruska vyfoukla trenéra, není to fér, říká Vondroušová

před 2 hodinami

I když prohrávala, ani na vteřinu o sobě nepochybovala. Markéta Vondroušová proti Rusce Anastasiji Potapovové zvládla obrat v prvním setu a hladce postoupila do třetího kola French Open. Tak trochu i pomstila Kateřinu Siniakovou, které v probíhající sezoně utekl trenér právě k mladému ruskému talentu.

Prohrávala jste 1:4, ale pak jste vyhrála neuvěřitelných 11 gemů v řadě, co se to stalo?

Nastoupila na mě ve velkém stylu, hrála dobře. Byl to ale jen jeden brejk. Věděla jsem, že když ji brejknu zpátky, tak pořád mám v setu šanci. A povedlo se mi to docela dobře. Pak už jsem ji přehrávala.

Takže vůbec žádná panika po takovém začátku?

Říkala jsem si, že jestli takhle bude hrát celý zápas, tak jí patří kredit, že to takhle pozabíjí. Ale myslela jsem si, že to spíš nemůže udržet dlouho. Že musí udělat chybu, kde se chytnu. Pak jsem zahrála pár čopů, ze kterých udělala lehké chyby, a bylo vidět, že už si tolik nevěří.

V úvodu jste si připsala i nějaké nepovedené kraťasy, ale na klíčové body včetně mečbolu jste je opět využila, to jste si tak věřila?

Určitě. Hrála jsem s ní v Budapešti a tam to na ni platilo. Rozhodně se nehroutím, když mi nevyjdou dva kraťasy z dvaceti. Věřím si na to i v důležitou chvíli.

Výhrou jste tak trochu pomstila i Kateřinu Siniakovou, která si stěžovala, že jí mladá Ruska před turnajem v Madridu přetáhla trenéra, zaregistrovala jste tu kauzu?

Vím, že se to na tenisové Spartě řešilo. Nechci se k tomu moc vyjadřovat, ale jestli to bylo tak, jak říká Katka, nepřijde mi to moc fér.

Potapovová patří k mladé krvi, která se dere do špičky a ke které patříte i vy, berete to i jako takové poměření sil nastupující generace?

Před dvěma roky jsem tady hrála s Kasatkinovou a to byl podobný zápas. Tentokrát jsem já hrála s tou mladší. Vím, že hodně lidí na to kouká. Na kurtu jsem si ale hlavně v druhým setu hodně věřila, tak už jsem na tohle srovnávání moc nemyslela.

V dalším kole na vás číhá pravý opak, třicetiletá španělská antukářka Carla Suarezová-Navarrová, co od ní čekáte?

Nikdy jsem s ní nehrála. Viděla jsem pár gemů jejího zápasu prvního kola, ale jinak ji neznám. Trenér se bude určitě dívat na nějaká videa a něco vymyslíme. Teď už bude každý zápas hodně těžký.

Jak si užíváte dny volna v Paříži? Před dnešním zápasem jste měla hned dva.

To jsem zažila poprvé, že bych hrála v neděli a pak až ve středu. Je to jako, když se přijede dřív na turnaj, taky máte dva tři dny, než začnete hrát. Normálně jsem ale dělala kondici, trénovala jako obvykle. Žádná velká změna.

Žádný výlet s dědečkem, který vás přiletěl podpořit?

Když jsem dohrála v neděli, tak jsme byli ve městě, potom už moc ne. Já na to moc nejsem takhle courat po Paříži. Radši si zatrénuju a pak třeba koukám na filmy, než někde běhat.

Ale dědeček musí být s vašimi výsledky spokojený, ne?

On už musel odjet. Byli tady se strejdou a ten už šel do práce, odešli už během zápasu za stavu 1:2, ani to nedokoukali. Děda mi pak ale volal a byl nadšený.