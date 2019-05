Plíšková se v Paříži nudila, pak vypráskala Slovenku. Zatím mě nikdo neprověřil, říká

před 28 minutami

Fungoval servis, forhend, všechno. Karolína Plíšková ztratila v druhém kole French Open pouze čtyři gemy a za hodinku postoupila přes Slovenku Kristínu Kučovou dál. Po zápase přiznala, že už jí dva dny volna v Paříži přišly dlouhé. Ale měla čas vyrazit na nákupy.

Byl to úplně ideální zápas?

Na začátku mi moc nešel return, ale jinak mi přišlo, že jsem to měla pod kontrolou, hlavně všechny servírovací gemy. Začátky setů nebyly úplně nejlepší, ale pak už to nebylo špatné.

Připsala jste si hned osm es, to na antuce není vůbec špatné číslo, věřila jste si na servisu?

Docela mi seděl. A měla jsem pocit, že tenhle kurt byl takový rychlejší oproti centru. Nevím, jestli je to tím, že je menší, nebo je tam méně antuky. Nebo je to tím, že bylo taky tepleji, když jsem teď hrála. Psalo mi to oproti tomu prvnímu kolu dost. Navíc ona stála daleko, tak jsem měla pocit, že mám otevřené rohy.

Dvorec Simonne Mathieuové je zbrusu nový a v botanické zahradě, jak se vám líbí?

Přišel mi trochu hlučný. Nevím, jestli to je tím, že tam byly nějaké školy a školky, nebo tím, jak je takový uzavřený, že tam byla ozvěna. Ale hrálo se mi tam dobře. Zatím nejrychlejší kurt, pokud nebudu počítat ty tréninkové.

Cítíte se dostatečně rozehraná?

Mám toho za poslední dva týdny nahráno docela dost. Ani jsem neměla pocit, že bych nebyla otestovaná. I když je to tady jiné, než to bylo v Římě. Měla jsem tu pár dní na trénink a už tam mi přišlo, že jsem hrála dobře. Soupeřky nebyly takové, že by mě někdo vyloženě otestoval.

Ale zase jste uspořila síly…

Můžou se hodit. Na druhou stranu měla jsem dva dny volno, takže já bych radši hrála klidně zítra. Mám ale i čas se na další soupeřku připravit. Doteď to byly spíš obranářky, teď se budu muset připravit na lepší servis, na víc kraťasů čopů a tak. K tomu využiju ten den volna.

To je pravda, Petra Martičová smetla Kristinu Mladenovicovou, to už bude těžší kalibr pro třetí kolo, že?

I kdyby vyhrála Mladenovicová, tak ta taky umí zahrát dobře. Prohrála hodně, čekala jsem, že to bude větší boj. Martičová na antuce umí hrát. Porazila jsem ji v Miami na betonu, ale to je jiné. Pro třetí kolo je to určitě nebezpečný soupeř.

Na další dny už předpovědi hlásí vysoké teploty, máte radost?

To určitě jsem ráda. V takovém počasí se mi hraje líp. Víc to letí než za deštiva, zvlášť na antuce. I dneska to bylo fajn, sice pofukuje, ale jinak to bylo dobrý.

Mezi prvním a druhým kolem jste měla dva dny volna, jak jste je trávila?

Už proběhl nákup po Paříži. Ten si neodpustím nikdy. Jinak ty dva dny byly docela dlouhé. Sice jsem v tu neděli hrála až poslední zápas, kdybych hrála první rundu, tak mám skoro tři dny volna, ale stejně to bylo dlouhý. Musela jsem jít trénovat oba dny. Šla jsem asi hodinku na lehké fitko, byly jsme i ve městě na chvíli. A taky sleduju všechen možný tenis, co jde.