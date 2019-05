Holub jí sebral fiftýn, smála se fotbalovým pokřikům. Bouzková zažila bláznivý zápas

před 48 minutami

Paříž (od našeho zvláštního zpravodaje) - Tenhle scénář jen tak nevymyslíte. Do turnaje postoupila jako šťastná poražená z kvalifikace, zápas hrála dva dny, ohrožoval ji holub, který jí sebral i fiftýn, a divácká kulisa připomínala spíš atmosféru fotbalovou než tenisovou. Marie Bouzková si tak při premiéře v hlavní soutěži tenisového French Open nemusela příliš zoufat, že ztratila nadějně rozehranou bitvu s vycházející hvězdou Kanaďankou Biancou Andreescuovou.

Vítězku turnaje v Indian Wells měla téměř na lopatě. Ve třetí sadě vydřela brejkbol na 4:2, ale nakonec koncovku nezvládla. Těsný byl i finiš druhé sady, kde Češku dělily od vítězství dva gemy.

"Jsem ráda, i přes prohru, protože jsem si zápas naplno užila. Myslím, že jsem si dnes dokázala, že můžu hrát i s těmahle dobrýma holkama a teď už na tom budu budovat dál," už s úsměvem, ale při odchodu z kurtu se jí kutálely po očích slzy.

Pořadatelé v pondělí jejich utkání za stavu 1:1 na sety přerušili kvůli tmě a zařadili ho do úterního programu. Obě hráčky tak měly šanci si po náročných dvou sadách odpočinout.

"Tím, že se to rozložilo na dva dny, tak se mi síly hledaly lépe. Včera dvě hodiny, dneska téměř jedna, nedodělala jsem se úplně do konce. Teď si pár dní oddechnu a budu se připravovat na trávu," přiznala.

Spánek před úterní dohrávkou jí problém nedělal. "Včera jsem byla trochu smutná, že jsem ten druhý set nedotáhla do konce, ale kdyby mi někdo před turnajem řekl, že budu mít ještě šanci hrát třetí, tak bych to brala. Těšila jsem se," uvedla.

Navíc cítila, že by mohla Kanaďanku porazit. Andreescu totiž letos na antuce ještě nehrála a měla dlouhou pauzu.

"Když nějaká hráčka nehraje dva měsíce, tak je jasné, že největší šance je hned v tom prvním zápase. To jsem věděla a šanci jsem měla opravdu velkou, ale tak… jsou to zkušenosti," ví Bouzková.

Za stavu 3:3 a 15:0 v první sadě ji potkal kuriózní moment, uprostřed výměny proti ní nalétl holub. Češka se před nápřahem zastavila, přestala hrát a sudí přiznala fiftýn soupeřce.

Sembra Hitchcock, ma è il Roland Garros: Marie Bouzková attaccata dagli uccelli sul campo 🐦🤣🎾#RG19 | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/hoi8YxcXOB — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 27, 2019

"Myslela jsem si, že by se měl opakovat míček. Holub byl přímo přede mnou. Nikdy jsem nic podobného nezažila, ale připadalo mi to divný. Když někomu upadne deštník třeba, tak se výměna opakuje, když mám holuba půl metru před sebou, tak ne," krčila rameny.

Dlouho se pak s rozhodčí ještě hádala, ale její rozhodnutí nezvrátila. "Řekla, že jsem prý přestala hrát, na to jsem odpověděla, že to byl reflex, když mám holuba před sebou," nechápala dvacetiletá tenistka.

Radost jí udělala atmosféra, která na kurtu číslo 14 panovala. Soupeřka sice měla vzhledem ke své národnosti kanadsko-rumunský kotel fanoušků, Češi se ale nenechali zahanbit a skandovali hned dvě tribuny proti sobě. Ve stylu fotbalových tradic se navzájem doplňovali.

"Vnímala jsem to vždycky, když jsme seděli na lavičce. I jsem se tomu smála, když jedna tribuna zavolala "Maruška" a ta druhá odpověděla "Bouzková", to jsem ještě nikdy nezažila a užívala jsem si to," dodala.