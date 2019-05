Česká senzace v Paříži, Muchová vyřadila loňskou osmifinalistku French Open

Aktualizováno před 1 hodinou

Do druhého kola French Open postoupila po Karolíně Plíškové a Markétě Vondroušové třetí česká tenistka. Karolína Muchová zdolala Anett Kontaveitovou 3:6, 6:2, 6:2 a může se těšit na duel s Irinou Camelií Beguovou.

Naopak Marie Bouzková při své druhé účasti v hlavní soutěži grandslamu prohrála tříhodinovou bitvu s Biancou Andreescuovou. Favorizované osmnáctileté Kanaďance, jež letos vyhrála elitní turnaj v Indian Wells, podlehla v zápase rozděleném do dvou dnů 7:5 a dvakrát 4:6.

Muchovou první set nerozhodil

Letošní finalistka pražského turnaje WTA Muchová v úvodní sadě přišla třikrát o servis, potom ale naopak dokázala využívat šance, které jí chybující světová sedmnáctka a loňská pařížská osmifinalistka nabídla. Po třech brejcích v druhém i třetím setu Kontaveitovou za rovné dvě hodiny vyřadila a v druhém kole se utká s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou.

Dvaadvacetiletá fedcupová reprezentantka Muchová hraje v Paříži na třetím grandslamovém turnaji v životě. Loni na US Open olomoucká rodačka nečekaně prošla až do třetího kola. V New Yorku tehdy šokovala výhrou nad někdejší světovou jedničkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

Dnes porazila hráčku elitní světové dvacítky, i když úvodní sadu prohrála. "V prvním setu jsem se tam trošku hledala, ona hrála dobře. Potom jsem se naštěstí zlepšovala. Jsem ráda, že jsem postoupila," řekla.

Bouzková závěr dvoudenní bitvy nezvládla

Dvacetiletá Bouzková, která se do hlavní soutěže dostala navzdory porážce v závěrečném kole kvalifikace, bojovala srdnatě. V pondělí Kanaďance, která od března nehrála kvůli bolavému ramenu, sebrala za hodinu a čtvrt první set. Vyhrála ho 7:5 mimo jiné díky tomu, že odvrátila devět z deseti brejkbolů.

Vyrovnaná bitva pokračovala i ve druhé sadě. Devětkrát za sebou si hráčky prohrály servis, než dokázala podání udržet Andreescuová a získala sadu v poměru 6:4. Pak byl zápas po více než dvou hodinách hry kvůli tmě přerušen a dohrávalo se dnes.

Obě tenistky začaly rozhodující set v podobném duchu, v jakém v pondělí skončily, na úvod rozhodující sady si vyměnily brejky. Pak si Bouzková po sérii šesti ztracených servisů dokázala dvakrát za sebou podání udržet, ale následně ho opět dvakrát ztratila a prohrála 4:6.

Stejně jako loni na US Open, kde prožila grandslamovou premiéru, tak vypadla v prvním kole. "Byla velká škoda u výhody na 4:2 (ve třetím setu), že jsem zkazila return. Ale každý game byl boj. Pro obě bylo hodně těžké si udržet servis. Obě jsme byly hodně dobré na returnu, ani dobrý první servis moc situaci neměnil," popisovala Bouzková.

Zverev se na postup nadřel

Pátý nasazený Alexander Zverev z Německa postoupil do druhého kola tenisového Roland Garros přes Australana Johna Millmana až po více než čtyřech hodinách a pěti setech. Dvaadvacetiletý hamburský rodák, do jehož trenérského týmu patří i Ivan Lendl, promarnil dvousetové vedení a na pařížské antuce zvítězil 7:6, 6:3, 2:6, 6:7 a 6:3.

"Věděl jsem, že to bude těžký zápas. Jsem prostě rád, že jdu dál. To je všechno, na čem záleží. John hrál neskutečně a hodně mi to ztížil," řekl Zverev na adresu 56. hráče žebříčku Millmana, jenž na loňském US Open nečekaně vyřadil Švýcara Rogera Federera.

Zverev si připsal tvrdě vybojované vítězství tři dny poté, co v Ženevě získal první titul v sezoně. Pětisetové zápasy na Roland Garros pro něj nejsou ničím novým, loni v Paříži odehrál plný počet sad v prvních třech kolech, než si došel pro své dosud jediné grandslamové čtvrtfinále. Jeho příštím soupeřem bude švédský kvalifikant Mikael Ymer.

Bývalá světová jednička Běloruska Viktoria Azarenková porazila předloňskou šampionku Roland Garros Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska a připsala si první výhru v Paříži od roku 2015. Ostapenková i druhý rok po zisku své jediné grandslamové trofeje prohrála v Paříži hned v prvním kole a na antuce má od triumfu v roce 2017 negativní bilanci 6:10.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Del Potro (8-Arg.) - Jarry (Chile) 3:6, 6:2, 6:1, 6:4, Fognini (9-It.) - Seppi (It.) 6:3, 6:0, 3:6, 6:3, Edmund (28-Brit.) - Chardy (Fr.) 7:6 (7:1), 5:7, 6:4, 4:6, 7:5, Fritz (USA) - Tomic (Austr.) 6:1, 6:4, 6:1, Benchetrit (Fr.) - Norrie (Brit.) 6:3, 6:0, 6:2, M. Ymer (Švéd.) - Rola (Slovin.) 6:0, 6:3, 7:6 (7:5), Delbonis (Arg.) - García-López (Šp.) 6:1, 3:6, 6:3, 6:2, Bautista (18-Šp.) - Johnson (USA) 6:3, 6:4, 6:2, Lajovič (30-Srb.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:4, 6:4, Nišioka (Jap.) - McDonald (USA) 6:7 (7:9), 6:0, 4:6, 6:2, 6:3,A. Zverev (5-Něm.) - Millman (Austr.) 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (4:7), 6:3, Karlovič (Chorv.) - F. López (Šp.) 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (7:9), 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo: Middelkoop, Pütz (Niz./Něm.) - Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Andreescuová (22-Kan.) - Bouzková (ČR) 5:7, 6:4, 6:4, Muchová (ČR) - Kontaveitová (17-Est.) 3:6, 6:2, 6:2, Garciaová (24-Fr.) - Barthelová (Něm.) 6:2, 6:4, Anisimovová (USA) - Tanová (Fr.) 6:3, 6:1, Kasatkinová (21-Rus.) - Paoliniová (It.) 6:2, 6:3, Beguová (Rum.) - Ču Lin (Čína) 6:1, 6:1, Puigová (Portor.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 7:5,Azarenková (Běl.) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 7:6 (7:4), Linetteová (Pol.) - Paquetová (Fr.) 3:6, 6:1, 6:2, Naraová (Jap.) - Jakupovičová (Slovin.) 7:5, 5:7, 6:3.