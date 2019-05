Strýcové nepomohl ani skleníkový efekt. Už mě nebaví pořád cestovat, přiznává

před 1 hodinou

Bojovala, dřela, někdy skončila i na kolenou, ale stejně to stačilo jen na dva prohrané sety. Barboru Strýcovou v singlovém pavouku tenisového French Open neudržel řev nadšených tribun ani kouzlo nového kurtu v botanické zahradě. Truchlit ale nebude dlouho, má další cíl v podobě deblového trůnu.

S Australankou Samanthou Stosurovou hrála vyrovnanou partii pouze ve druhé sadě, kterou prohrála nakonec v tiebreaku a tím i celý zápas.

"Hrála zpočátku mnohem líp než já. Nějak jsem se do toho nemohla dostat, hrála jsem něco, co na ni neplatilo. Pak jsem měla pár šancí v druhým setu, který jsem neproměnila a to mě stálo aspoň zisk setu," smutnila po prohře Strýcová.

Zatímco loni se nyní třiatřicetileté tenistce na turnajích velké čtyřky poměrně dařilo, letos na nich neslavila ještě ani jednou. Jako náhodu to nebere.

"Každý los na grandslamu je je těžký. Samantha tady hrála jednou finále, je to zkušená hráčka, podobně jako já. Umí zahrát výborný tenis a to předvedla i dneska. Nedala mi nic zadarmo, hrála výborně," pochválila finalistku z roku 2010.

Bojovný výkon plzeňské rodačky alespoň potěšil fanoušky, kteří se nechali strhnout ostrůvky českých diváků a skandovali "Báro, Báro". "Asi je má hra baví, když mi tak fandili. Je dobře, že jich tam bylo spoustu. Vnímala jsem to," uvedla.

V Paříži zažila premiéru na zbrusu novém kurtu Simonne-Mathieu, který vyrostl v zahradě areálu Rolanda Garrose. "Je to hezký kurt. Bylo to fajn, líbí se mi, že zachovali takový ten skleníkový efekt," ocenila Strýcová.

Pondělní porážka v ní nemůže hlodat dlouho, ještě pořád má šanci na úspěch v deblu, kde nastoupí po boku Tchajwanky Sie Su-wej.

"Zítra bude nový den, porážky k tenisu patří a hodím to za hlavu rychle. Rozhodně tady ode mě neuslyšíte, že se z toho hroutím. Určitě mě to mrzí, ale musím jít dál," ví Češka.

Už jen proto, že je blízko životní metě, po Paříži by mohla být novou deblovou jedničkou. Po odečtení bodů z loňského grandslamu je momentálně Strýcová jen 55 bodů za vedoucí krajankou Kateřinou Siniakovou.

"Každý máme nějaké cíle a tohle je takový ten můj. S Andreou Hlaváčkovou jsme tady loni hrály semifinále, takže mám co obhajovat. Ráda bych žebříček zase zlepšila, abych se k tomu alespoň přiblížila, i když to bude náročný," tuší tenistka.

V singlovém žebříčku se každopádně propadne někam na konec první padesátky. Motivaci se pokoušet proniknout zpátky do horních pater žebříčku pořád má, i když je to vyčerpávající.

"Mám pořád stejnou chuť makat a prát se v zápasech, ale už mě moc nebaví cestování. To je pro mě ubíjející. Ať si myslí kdo chce, že cestujeme po krásných zemích, my z toho nic nemáme. Nic nevidíme. Čím jsem starší, tím je to pro mě horší, jsem unavenější," vysvětlila.

Uzpůsobit program tomu, aby netrávila tisíce kilometrů nad zemí v letadle ale moc nejde, pokud chce zůstat v tenisovém kolotoči i nadále. "Je to hrozně těžký, když chcete kariéru udržovat, musíte honit body. Takže vynechat větší turnaje pro mě ani nejde," dodala.