Šarapovová má jistý start v kvalifikaci Wimbledonu

před 35 minutami

Kontroverzní ruská tenistka Maria Šarapovová už má jisté, že si po svém návratu k tenisu zahraje v All England Clubu. Pokud by v Římě postoupila do semifinále, má dokonce jistou hlavní soutěž. Zatím není jasné, zda si zahraje v Roland Garros, kam by potřebovala získat divokou kartu.

Řím/Londýn - Ruská tenistka Maria Šarapovová má po pondělním vítězství v prvním kole turnaje v Římě jistý start v kvalifikaci Wimbledonu. Pokud bývalá světová jednička na prestižním antukovém turnaji v italské metropoli postoupí minimálně do semifinále, zajistí si pro londýnský grandslam i místo v hlavní soutěži. Hon na Šarapovovou neustává. Už ji nechte na pokoji, vyzvala tenistky Navrátilová číst článek Třicetiletá Šarapovová, jež se v dubnu vrátila k tenisu po patnáctiměsíčním trestu za doping, v pondělí v Římě porazila 6:4, 6:2 Američanku Christinu McHaleovou. Díky tomu má jistotu, že se ve světovém žebříčku posune mezi nejlepších 200 hráček a bude moci absolvovat minimálně kvalifikaci Wimbledonu. Pětinásobná grandslamová vítězka Šarapovová se po návratu na WTA Tour dostávala do hlavních soutěží turnajů díky divokým kartám od pořadatelů. Na základě pozvání startovala ve Stuttgartu, Madridu a stejně si zajistila účast i v Římě. Zatím není jasné, zda se totožně zachovají pořadatelé grandslamového Roland Garros, kteří se mají vyjádřit dnes večer. Pokud Šarapovové divokou kartu neudělí, slavná Ruska na antukovém grandslamu startovat nebude.

autor: ČTK | před 35 minutami

