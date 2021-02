Za Azarenkovou v Melbourne sprintovali lékaři. A kterou legendu potrápily motýle?

Německo stále neotevřelo tunel ve směru na Drážďany, který země uzavřela v pondělí odpoledne kvůli nepříznivému počasí. Zavřela tím i jediný dálniční hraniční přechod do Německa na D8. Zavřené zůstávají i tunely Libouchec a Panenská na dálnici D8, kde se tvoří kolony od 68. kilometru ve dvou pruzích. Policie to ráno uvedla na svém webu s tím, že se s uzavírkou počítá do 11:00. Policie odklání osobní dopravu na 80. kilometru přes exit Knínice.

"Řidičům nákladní dopravy doporučujeme využít dálnice D5 a D7," doporučila v pondělí policie na Twitteru.

Z webových kamer Ředitelství silnic a dálnic je patrné, že se před tunelem do Německa tvoří dlouhé kolony. Kamiony, které na dálnici přečkaly mrazivou noc, pokryla sněhová pokrývka. Vozidla stojí i před Knínicemi. Mluvčí regionální policie Veronika Hyšplerová v pondělí řekla, že řidiči mohou použít hraniční přechod Hora svatého Šebestiána na Chomutovsku.