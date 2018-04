Drzá generace válcuje (nejen) Berdycha. Bude to mít čím dál tím těžší, tvrdí Chládková

před 33 minutami

Z jeho výkonů na lednovém Australian Open sálal optimismus, Tomáš Berdych si pochvaloval zdraví a věřil v rychlý návrat do špičky. Jenže po třech měsících je realita jiná.

Praha - V lednu v Austrálii se po jízdě mezi osm nejlepších snášela na Tomáše Berdycha samá chvála.

Zejména třísetové vítězství nad argentinskou superstar Juanem Martinem Del Potrem vyvolalo pozitivní poprask a vzbudilo naději na kýžený návrat do elitní desítky, kterou český tenista na podzim 2016 po dlouhých šesti letech opustil.

Od té doby ale dvaatřicetiletý Čech žádné další vítězství nad podobně silným soupeřem nezaznamenal. V žebříčku zůstává na chvostu první dvacítky a prohrává s tenisty, na které by při svých nadále vysokých ambicích stačit měl.

Poslední porážka v úvodním kole antukového Masters v Monte Carlu s Japoncem Keiem Nišikorim se vzhledem k povrchu a síle soupeře pochopit dá.

Méně už předchozí prohry, v Marseille s jednadvacetiletým Rusem Karenem Chačanovem, v Indian Wells se stejně mladým Korejcem Čong-Hjonem a v Miami s dvacetiletým Američanem Francisem Tiafoem.

Nová generace tenistů je tady a je očividně nebojácná a velmi silná. Má vůbec Tomáš Berdych ještě šanci vrátit se mezi absolutní elitu?

"Vidím tam dva podstatné faktory. Ten, že Tomáš začal mít problémy se zdravím. A pak také ten věkový, před tím bychom neměli zavírat oči," připomněla bývalá tenistka a současná trenérka Denisa Chládková fakt, že semifinalista loňského Wimbledonu oslaví na podzim už třiatřicáté narozeniny.

Jistě, Roger Federer válcuje celé tenisové pole i v šestatřiceti, ovšem zároveň je nevídanou anomálií. Géniem, s nímž se Berdych nemůže porovnávat.

"Federer je jenom jeden, je extrémně šikovný a pružný. A to při vší úctě nejsou charakteristiky, jež by seděly na Berdycha," prohlásila Chládková. "On je takovým tužším typem hráče, jeho tenis je o poznání vydřenější. Ladnost a lehkost mu nebyla tolik dána," dodala.

Někdejší 31. hráčka světového žebříčku příliš nevěří, že by Berdych ještě o post v první desítce zabojoval.

"Ta generace, která ve velkém do mužského tenisu přichází, je šikovná a nažhavená. Ti hráči jsou správně drzí, z nikoho nemají strach. Budou si na Berdycha vyšlapovat a nejen na něj, složité už to s nimi mají další třicátníci Djokovič nebo Wawrinka. Před nimi se také nikdo nerozklepe, budou to mít stále těžší," uvedla Chládková.

Berdych má podle jejího mínění před sebou další úspěšné roky ve světové špičce. Ale spíše v té širší.

"Návrat někam výš už se mu vzdaluje, ale myslím si, že může být na hraně dvacítky třicítky žebříčku a hrát stále velice slušný tenis. Pochybuji ale o tom, že tam ještě nastanou nějaké vzestupné tendence," řekla čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 1997.

Bývalý osmý hráč světa Karel Nováček Berdycha také neodepisuje. Ale uznává, že světová špička se v posledních měsících dramaticky rozšiřuje.

"Pro Tomáše to bude velice náročné, udržet se na těch pozicích kolem patnáctého místa. Zpomalení výkonnosti tam je znát," prohlásil. "Uvidíme co přinesou následující měsíce, každopádně srovnání jeho hry ze začátku sezony a té současné je opravdu dost markantní," uzavřel.

Berdych v Monte Carlu nedokázal obhájit loňské osmifinále a zůstal na osmnáctém místě rankingu ATP. Osmifinále bude v antukové části sezony obhajovat i na dalších turnajích série Masters 1000 v Madridu a Římě, na menším podniku v Lyonu hrál loni finále.

Body může naopak nahnat na French Open, kde před rokem padl už ve druhém kole s Rusem Chačanovem.