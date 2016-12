Dovolená končí. Berdych načne sezonu v exhibici proti Nadalovi. Je to skvělý test, říká

před 17 minutami

Český tenista Tomáš Berdych vstupuje do nové sezony třídenní exhibicí v Abú Zabí. Jeho prvním soupeřem je bývalá světová jednička Španěl Rafael Nadal. Oba se načínají sezonu s novým trenérem, po doléčeném zranění a s velkou touhou i po třicítce ještě něco na okruhu dokázat.

Abú Zabí - Je tu další rok, další sezona, nový pokus o to zařadit se po bok legend. Sen Tomáš Berdycha už všichni znají, chce konečně vyhrát grandslamový turnaj. Český tenista si otestuje formu tím nejlepším možným způsobem, na exhibici v Abú Zabí se ve čtvrtek (cca 15:30) utká se čtrnáctinásobným vítězem turnajů velké čtyřky Rafaelem Nadalem.

Rodák z Valašského Meziříčí neprožil ideální podzim, kvůli lapáliím se zánětem slepého střeva musel vynechat US Open, pak sice v Šen-čenu vyhrál svůj třináctý titul na okruhu ATP, ale sezonu předčasně ukončil, protože se mu zdravotní problémy vrátily.

Nyní je zpět, aby pod trenérem Goranem Ivaniševičem načal novou sezonu pěkně zostra, duelem se španělským šampionem, se kterým má vzájemnou bilanci 4:21. "Nemohl jsem si přát lepšího soupeře pro otestování mé hry, vždyť tu hraje už poosmé a je to úřadující šampion," nechal se slyšet Berdych, který je na exhbici v Abú Zabí v opravdu dobré společnosti.

Vítěz jejich duelu se totiž utká v pátek s Kanaďanem Milosem Raonicem, v druhé polovině pavouka je zase světová jednička Brit Andy Murray, Belgičan David Goffin a Francouz Jo-Wilfried Tsonga.

"Díky těmto hráčům je to opravdu speciální turnaj, od prvního dne se u cítíte jako v posledních kolech na grandslamu. Těším se, že mě to do roku 2017 pořádně nakopne," věří si Berdych.

V něco podobného doufá i Nadal, který pro novou sezonu vyměnil trenéra, nyní ho vede bývalá světová jednička Carlos Moya, který dřív spolupracoval s Raonicem. "Hodně jsem v posledních měsících trénoval, bude to dobrý start, je to šance hrát těžké zápasy, jsem rád, že začínám právě tady," prohlásil Španěl, který vzdal účast na listopadovém Turnaji mistrů kvůli bolavému zápěstí.

Cash: Nadal potřebuje nabrat sebevědomí

Mezi fanoušky i odborníky se tak znovu rozběhla diskuse, zda se neblíží konec kariéry třicetileté hvězdy. "Každý si může říkat, co chce. Mám v plánu hrát ještě několik let a mám i dostatečnou motivaci tu opět být. Teď se cítím zdravý, to je nejdůležitější," uvedl Nadal.

V Abú Zabí navíc startují i starší hráči než on. Berdychovi je 31, Tsongovi bude v dubnu 32 let. "Proto je turnaj výjimečný a měli by na něj fanoušci vyrazit. Nikdo neví, jak dlouho ještě budou tihle hoši hrát," řekl bývalý australský tenista Pat Cash, ambassador této třídenní exhibice.

Wimbledonský vítěz z roku 1987 je především zvědavý na to, jak si Nadal povede pod novým koučem. "Rafa si potřebuje znovu vybudovat herní sebevědomí, loni ho trochu ztrácel, když na něj někdo vyvinul tlak. Sám musí soupeře tlačit do hloubi kurtu. Chce to zapracovat na technice, trefovat správně údery, aby si znovu začal věřit," dodal Cash.

Andy Murray & Rafael Nadal kick-off @MubadalaTennis (photos) on the Al Maryah Island Bridge in Abu Dhabi. pic.twitter.com/6vw5t79ugo — Michal Samulski (@MichalSamulski) December 28, 2016

autor: Miroslav Harnoch | před 17 minutami