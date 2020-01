Djokoviče ve finále Australian Open vyzve Dominic Thiem

Rakušan Dominic Thiem v semifinále tenisového Australian Open porazil 3:6, 6:4, 7:6 a 7:6 Němce Alexandera Zvereva a je potřetí ve finále grandslamu.

Loni a předloni hrál o titul na Roland Garros, ale pokaždé prohrál s antukovým králem Rafaelem Nadalem. Tentokrát v boji o titul vyzve obhájce trofeje a celkově sedminásobného vítěze Australian Open Novaka Djokoviče ze Srbska.

Pátý hráč světa Thiem po čtvrtfinálové výhře nad světovou jedničkou Nadalem nevstoupil do semifinále dobře a první set ztratil 3:6. Ve druhé sadě ale dvaadvacetiletému Zverevovi dvakrát sebral podání a srovnal krok. Další dvě sady dospěly do tie-breaku a Thiem v nich navázal na tři úspěšné zkrácené hry ze zápasu s Nadalem. Obě získal pro sebe a postoupil do prvního grandslamového finále mimo pařížskou antuku.

V zápase s Djokovičem nebude favoritem, ale hvězdného srbského tenistu už čtyřikrát z deseti vzájemných zápasů porazil. Vyhrál i poslední dva duely - v semifinále loňského Roland Garros a v základní skupině Turnaje mistrů.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále: Thiem (5-Rak.) - A. Zverev (7-Něm.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Ženy:

Čtyřhra - finále: Mladenovicová, Babosová (2-Fr./Maď.) - Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) 6:2, 6:1.

Smíšená čtyřhra:

Semifinále: Krejčíková, Mektič (5-ČR/Chorv.) - Dabrowská, Kontinen (3-Kan./Fin.) 3:6, 6:3, 10:5, Matteková-Sandsová, J. Murray (USA/Brit.) - Sharmaová, Smith (Austr.) 6:3, 7:6 (7:4).

Junioři:

Čtyřhra - finále: Ionel, Riedi (5-Rum./Švýc.) - Lorens, Ozolinš (6-Pol./Lot.) 6:7 (8:10), 7:5, 10:4.

Juniorky:

Čtyřhra - finále: Ealaová, Nugrohová (4-Fil./Indon.) - Falknerová, Mutavdzicová (Slovin./Brit.) 6:1, 6:2.