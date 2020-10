Djokovičova vídeňská ostuda. Tenisového krále vyprášil italský kvalifikant

Starosta Prahy-Řeporyj Pavel Novotný (ODS) nespáchal trestný čin, když loni v květnu na Twitteru mimo jiné napsal, že by si přál, aby poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) "visel". Na konci září tak rozhodl odvolací Městský soud v Praze, který potvrdil, že by se skutkem měl zabývat správní úřad.

Novotný čelil obžalobě z podněcování k trestnému činu za to, že na twitteru napsal, že by si přál, aby komunistický poslanec Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky "visel". Reagoval tak na příspěvek předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který o Ondráčkově cestě na ukrajinské území okupované proruskými separatisty zmínil, že se to "blíží vlastizradě".