Plíšková zkrotila nadávajícího diváka. Vyřídím si to sama, prohlásila česká tenistka

před 3 hodinami

Zvláštní zápas prožila tenistka Karolína Plíšková na úvod US Open. Turnajová trojka se nemohla opřít o servis a výhru nad krajankou Terezou Martincovou vydřela v tie-breacích. Na kurtu Louise Armstronga navíc krotila neukázněného diváka, spadla a srazila se navíc se sběračem.

Se šesti ztracenými servisy, z toho třemi v úvodu, se musela Plíšková vypořádat v duelu s hráčkou z kvalifikace Martincovou.

"Nevím, kde jsem podání nechala. Chvílemi tam bylo, chvílemi ne. Ona to zhoršila, protože docela dobře returnovala. Stála dost daleko, proto nebylo spoustu bodů. O servisu to asi úplně nebylo, mohlo to být trošičku jednodušší, ale nebylo to nejhorší ani nejlepší," řekla Plíšková.

Začátky grandslamů bývají pro favoritky zrádné. I turnajová dvojka Ashleigh Bartyová z Austrálie potřebovala na postup tři sety. "Každý je na začátku nervózní," poznamenala Plíšková.

I v případě, že se nedaří, se snaží rodačka z Loun zůstat pozitivní. "Řeknu si: To půjde. Nikdy není den úplně perfektní nebo není nálada, abych se smála a řekla si, že to nevadí, když to zkazím. To nejsem já. Musím to probojovat."

V obou tie-breacích nakonec prokázala kvalitu a dokázala vyhrát. "V koncovce jsem podávala dobře, ale Tereze musím dát kredit. Hrála dobře," uznala vítězka.

Plíšková se hned na začátku zápasu musela vyrovnávat se svou hrou i s hlučným divákem. "Seděl asi metr ode mě a anglicky zakřičel něco ve smyslu, ať se probudím. To jsem si sama pro sebe říkala, že budu v klidu a budu to ignorovat. Později zařval, že hraju hrozně, ať konečně začnu pořádně hrát," prozradila tenistka.

Teoreticky mohla požádat hlavní rozhodčí, aby fanouška zklidnila. "Abych se přiznala, to mě nikdy nenapadlo. Já si to radši vyřídím sama," prohlásila a sama si zjednala pořádek. Na muže se otočila a spustila anglicky. "Můžete být, pak nějaké sprosté slovo, a ticho. Od té doby už byl klidný a neřekl ani slovo," smála se Plíšková.

Další zvláštnosti přišly ve druhé sadě. Za stavu 3:1 na betonu spadla, což se stává spíš na kluzké trávě či antuce. "Popravdě nevím, co se stalo. Nějak jsem šlápla do prázdna. Bylo to docela nepříjemné, trošku to se mnou otřáslo," řekla Plíšková. "Byla jsem docela otřesená a bylo to nepříjemné, ale nemyslím, že by to ovlivnilo skóre."

A na konci přišla ještě lehká srážka se sběračem. Za stavu 5:5 chlapec posílal míče na druhou stranu, a když se otočil a rozběhl, vrazil do Plíškové. "Asi mě neviděl," popisovala tenistka a v legraci ke karambolům dodala: "Jsem ráda, že žiju."