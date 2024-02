Divoké zkazky kolem dopingu Halepové. V Rumunsku obviňují Serenu i jejího kouče

Nekonečná dopingová kauza Simony Halepová dál vyvolává velké emoce. Bývalá světová jednička už nehraje rok a půl po pozitivním testu na zakázanou látku stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Tenistka kvůli ušlému zisku žaluje kanadskou firmu o miliony dolarů, společnost ale útočí zpět. V Rumunsku se mezitím vášnivě řeší podíl viny slavného kouče Patricka Mouratogloua.

Simona Halepová stále pokračuje v boji za očištění svého jména a za návrat na tenisové kurty. Udělený čtyřletý trest totiž vyprší až v říjnu 2026, kdy bude dvojnásobné grandslamové vítězce pětatřicet let.

Tenistka na začátku února přednesla svou obhajobu u poslední možné instance: Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne.

Stále prý věří, že pravda vyjde najevo a že se brzy vrátí na kurty.

Sama z kontaminace své krve zakázanou látkou roxadustat viní kanadskou firmu Quantum Nutrition a žaluje ji o částku přesahující 10 milionů dolarů. Zakladatel společnosti John Koveos se přitom v rozhovoru pro The Globe and Mail zřekl jakékoli odpovědnosti.

"Dělají padoucha z naší firmy. Jen potřebují nějakého obětního beránka," prohlásil a stěžoval si na rumunský online deník Gazeta Sporturilor.

Ten, vzhledem k tomu, jak podrobně a se zatajeným dechem je příběh Halepové v Rumunsku pokrýván, poslal do Toronta dokonce reportéra, který měl vysledovat obchodní praktiky Quantum Nutrition.

Publikoval pak reportáž, nervózní rozhovor s majiteli a fotografie zobrazující přeplněné kancelářské a skladové prostory. Jedna z fotografií, zřejmě pořízená oknem, ukazuje mrtvý hmyz vedle zabalených zásilek.

Při čekání na verdikt arbitráže, který může přijít v řádu týdnů nebo měsíců, zároveň pokračuje rozebírání podílu viny slavného trenéra Patricka Mouratogloua. Byl to právě on, kdo rumunské tenistce doporučil doplněk stravy, konkrétně kolagen, který roxadustat obsahoval.

Sám za to přijal odpovědnost a Halepové se veřejně omluvil.

Hráčka však příliš smířlivá nebyla a připustila, že už francouzskému trenérovi, s nímž pochopitelně ukončila spolupráci, nebude nikdy věřit.

V Rumunsku, tak dychtivém po dalších a dalších novinkách kolem případu, nyní rovněž rezonuje kontext spojený s Mouratoglouem a jeho akademií v Nice.

O zařízení, které pro světový tenis pomohlo ze současných hvězd vychovat například Stefanose Tsitsipase nebo Coco Gauffovou, se v nelichotivých konotacích vyjádřila mladá rumunská tenistka Maria Sara Popaová.

"Přišla jsem do akademie, když mi bylo dvanáct. Je pravda, že tam tenistům od velmi nízkého věku dávají nějaké látky. Hráči a jejich rodiče musí dát písemný souhlas. Když jsem to viděla poprvé, vyděsilo mě to. Opravdu jsem netušila, co se děje," citoval slova dnes osmnáctileté hráčky deník AS.ro.

Popaová praxi popsala tak, že mladé naděje dostávají doplňky zhruba do svých sedmnácti let.

"Když jste junioři, neděláte antidopingové kontroly," prohlásila a pozdvižení vyvolala následnou větou: "Jsou sportovci, které nikdy nechytí, protože přesně vědí, kdy látky přestat brát."

K akademii Patricka Mouratogloua se vyjádřil i legendární rumunský tenista Ilie Nastase, známý svými kontroverzními názory a ochotou jít ve svých prohlášením na samotnou hranu.

Nikoli poprvé obvinil z dopingu nejlepší hráčku historie Serenu Williamsovou, která s Mouratoglouem úzce spolupracovala mezi lety 2012 a 2022.

"Pokud dal takovou látku Simoně, určitě ji dával i ostatním tenistům a tenistkám, s nimiž pracoval. Nevěřím tomu, že by Simona byla první," uvedl sedmasedmdesátiletý člen Síně slávy, který podobně jako Halepová vyhrál v kariéře dva grandslamové turnaje.

"Serena a další do toho museli být zapojeni také. Copak to nevidíte? Nikdo nekontroluje Američany, když jde o doping. Kdyby totiž pravda vyšla na světlo, všechny velké turnaje by zmizely, všichni sponzoři by odešli. Neumíte si to představit," řekl Nastase a Halepovou označil za nevinnou oběť systému.

Bývalá vítězka Wimbledonu a Roland Garros má zastavenou činnost od října 2022. Mimo dopingového nálezu jí k vyššímu trestu přispěly i nesrovnalosti v takzvaném biologickém pasu.

Halepová od začátku odmítala, že by zakázanou látku vzala úmyslně. Tvrdila, že se jí malé množství léku na anémii dostalo do těla ze schváleného doplňku stravy, jenž byl kontaminován.

Nezávislý tribunál námitku rumunské tenistky o kontaminovaném doplňku sice přijal, uvedl však, že množství, které požila, nemohlo mít za výsledek tak vysokou koncentraci roxadustatu v jejím pozitivním vzorku.