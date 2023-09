Podivný případ Halepové. Ničíme nevinnou ženu, brání ji Navrátilová i soudní znalec

Měsíce trpěla, stěžovala si na obstrukce a příliš pomalé vyšetřování, toužila po rychlém očištění svého jména a návratu na kurty. Když ale konečně přišel verdikt, způsobil jí další, ještě větší šok. Simona Halepová, tenistka s takřka dokonalou pověstí, dostala za pozitivní dopingový nález čtyřletý trest, který může znamenat konec kariéry. Nad její kauzou se vrší otazníky.

Roxadustat. Slovo, které už bezmála rok Simonu Halepovou budí ze spaní. V krvi bývalé světové jedničky se během loňského US Open našla zakázaná látka s podobnými účinky, jaké má EPO, tedy hormon oblíbený zejména u nečestných vytrvalostních sportovců.

"Za celou mou kariéru jsem na podvádění nikdy ani nepomyslela, bylo by to zcela proti zásadám, v nichž jsem byla vychována. Tváří v tvář takové nespravedlnosti se cítím naprosto zmatená a podvedená," hlásila před rokem držitelka dvou grandslamových titulů.

Byla přesvědčená o své nevině i o tom, že se pravda záhy ukáže.

Jenže v květnu letošního roku přišlo přidružené obvinění z porušení antidopingových pravidel kvůli nesrovnalostem v takzvaném biologickém pasu.

Nezávislý tribunál v Londýně pak rozhodl, že šlo o porušení úmyslné a minulý týden vyřkl trest na samé horní hranici sazby: čtyřletý distanc, který Halepové vyprší až v říjnu 2026. Objem důkazů prý byl značný.

Roxadustat se používá k léčbě anémie způsobené chronickým onemocněním ledvin, stimuluje tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Rumunská tenistka však trvá na tom, že jej neužila schválně.

Byl prý součástí schváleného doplňku stravy.

"Pokračuju v tréninku a dělám vše, abych očistila své jméno od těchto falešných obvinění. Minulý rok byl nejtěžším zápasem mého života, bohužel můj boj pokračuje. Odmítám akceptovat jejich rozhodnutí," uvedla v prohlášení.

Halepová se odvolá k Mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne, chystá se žalovat společnost vyrábějící výživový doplněk a oceňuje vlnu podpory od celé řady osobností překvapeného tenisového světa. A nejen od nich.

Francouzský deník L'Equipe přinesl rozhovor s Jean-Claudem Alvarezem, soudním znalcem francouzského Nejvyššího soudu a ředitelem toxikologické laboratoře univerzitní nemocnice v Garches na předměstí Paříže.

Halepová mu krátce po pozitivním testu poskytla vzorek vlasů a expert v něm zjistil jen zanedbatelné množství roxadustatu. Je přesvědčen o tom, že ho nemohla požít vědomě, protože z nalezeného objemu látky nemůže plynout žádná výhoda či případné zlepšení výkonu.

"Člověk si říká, jestli se mu to jen nezdá. Právě teď odsuzujeme nevinnou ženu. Děláme chybu. Vzhledem ke koncentraci, kterou měla ve vlasech, není možné, aby roxadustat užívala efektivně. To množství neznamená vůbec nic, je to nesmysl," prohlásil Alvarez.

Roxadustat popsal jako molekulu, která v Evropě téměř neexistuje, podobně jako ve Spojených státech.

"Identifikovali jsme zdroj, byl to kolagen vyrobený v Číně, obsahoval roxadustat. V Číně je totiž velmi běžný," uvedl a vyšetřování Světové antidopingové agentury WADA označil za skandální. Upozornil na to, že experti v průběhu kauzy měnili své interpretace.

Halepové se mimo jiné zastala i slavná Martina Navrátilová. Osmnáctinásobná grandslamová šampionka zpochybnila celý současný antidopingový systém.

"O výsledcích testů je vždy třeba pochybovat, celé to smrdí, protože je to jediný soud, kde jste uznán vinným, dokud neprokážete svou nevinu. Vzhledem k vedlejším účinkům této látky si nedokážu představit nikoho, kdo by se jí chtěl dobrovolně dotknout," vyjádřila se Navrátilová.

Na obranu Halepové vystoupil i její bývalý trenér Patrick Mouratoglou. "Proces nebyl férový, je to totálně neakceptovatelné. Doufám, že tenisové organizace udělají všechno proto, aby změnily systém, který ničí kariéry nevinných lidí," uvedl.

Po dobu celé kauzy přicházejí do veřejného prostoru emotivní popisy pevného charakteru Halepové, jemuž podle lidí, kteří ji znají, vévodí čest a smysl pro fair play.

Renomovaný trenér Darren Cahill, s nímž Halepová spolupracovala šest let, vzpomínal, jak chtěla Rumunka dvakrát nebo raději třikrát kontrolovat každý užívaný doplněk stravy.

"Pokud si nejste naprosto jistí, že je to čisté, nevezmu si to," říkávala.

"Věřili jsme v antidopingový program, všechny testy podstupovala bez výhrad. Její bezúhonnost je bezchybná. Možnost, že by Simona záměrně užila jakoukoli zakázanou látku, je absolutně nulová," uvedl Australan.

Svou bývalou svěřenkyni popsal jako člověka neschopného lhát. "Upřímnost vždy byla její nejsilnější stránkou a zároveň největší slabostí. Často jsme se smáli tomu, jak nedokáže nic předstírat ani vyřknout byť jen malou lež. To je Simona. Vybudovala si úžasnou kariéru tím, že vždy dělala správné věci," uvedl Cahill.

Podobný obraz tenistky nabídl i rumunský miliardář Toni Iuruc, byť jeho manželství uzavřené s Halepovou vydrželo pouhý rok.

"Přísahám, že tato dívka, moje exmanželka, je posedlá jednou věcí - čestností. Simoně můžete vzít cokoli, ale když jí seberete její čest, její spravedlivost, zabijete ji. Už nebude člověkem," svěřil se médiím rumunský miliardář a dodal: "Něco takového by Simona neudělala, ani kdybyste jí chtěli uříznout ruku."

Iuruc uvedl, že Halepová odmítla i lahev vody, pokud ji otevřel někdo jiný než ona sama, a nepolkla ani vitamín C, pokud to nejprve neschválil doktor.

Pomoc nabídla Halepové hráčská organizace PTPA založená Novakem Djokovičem. "Budeme bojovat za její práva a budeme se snažit prosazovat spravedlnost a transparentnost pro všechny hráče," stálo v prohlášení.

Dosud největší tenisovou hvězdou potrestanou za doping byla vítězka pěti grandslamů Maria Šarapovová.

Ruska měla v roce 2016 na Australian Open pozitivní test na meldonium, které brala dlouhodobě a které bylo na seznam zakázaných látek zařazeno až bezprostředně před inkriminovanou sezonou. Původní dvouletý trest jí byl posléze zkrácen na 15 měsíců.

Slavná ruská hráčka rovnou přiznala vinu. Meldonium užívala předchozích deset let jako prevenci před cukrovkou, hojně se vyskytující v její rodině. Šarapovová se hájila tím, že přehlédla e-mail informující o zařazení látky mezi zakázané.