Nejdřív zeměpis, pak porazit nasazenou pětku. Středoškolák Menšík udivuje Dauhá

Letos má extrémně složitou sezonu, propracovává se mezi tenisovou elitu a k tomu musí tréninky a zápasy prokládat studiem k maturitě, která ho za pár měsíců čeká. Osmnáctiletý český talent Jakub Menšík to ale zvládá a tento týden je na turnaji v Dauhá v hledáčku médií jako hvězda budoucnosti.

Next Gen Finals. Jinak také Turnaj mistrů pro hráče do 21 let. Prestižní prosincová akce posledních let, kde si to osm nejlepších mladíků letošní sezony rozdá o titul. Tenisové hvězdy budoucnosti.

Zdá se, že po dvou sezonách bude mít zase české zastoupení. Po Jiřím Lehečkovi, který to tehdy dotáhl do finále, by si mohl stejnou soutěž zahrát i Jakub Menšík. Momentálně je v kvalifikačním žebříčku třetí.

Však je také prostějovský mladík na aktuálním turnaji v Dauhá v hledáčku novinářů, i oficiální web ATP ho hned vyzpovídal jako žhavého aspiranta na Next Gen Finals.

"Australian Open pro mě bylo skvělým turnajem. Kvalifikoval jsem se a pak jsem odehrál skvělé zápasy. Hlavně proti hráči Top 10 Hubertu Hurkaczovi," řekl pro ATP.

Naposledy došel do semifinále challengeru v Bahrajnu a zase se o kus přiblížil vysněné první stovce, momentálně je už 116. na světe.

Nemá to ale vůbec jednoduché, vedle toho, že objíždí čím dál věší turnaje, potřebuje se soustředit i na školu, finišuje totiž studium na sportovním gymnáziu v Prostějově. Čeká ho maturita.

"Zkoušky jsou za tři měsíce, takže momentálně to vypadá tak, že vozím učebnice s sebou. Maturuju z teorie sportu, z managementu, zeměpisu, češtiny a angličtiny. Aspoň že díky tomu budou pro mě všechny rozhovory snazší," směje se.

Tím chce ale studijní cestu ukončit a naplno se soustředit na tenisovou kariéru.

"Dřív jsem samozřejmě přemýšlel o tom, že půjdu na vysokou, ale pokud mi to na kurtu půjde tak dobře jako teď, chci se věnovat pouze ATP Tour," dovysvětlil.

Tím, že zatím patří až na začátek druhé stovky žebříčku, musí si kousat cestu vzhůru na velkých turnajích přes zvučná jména světového okruhu. V Dauhá to bude na úvod turnajová pětka a 24. hráč rankingu Španěl Alejandro Davidovich Fokina.

"Je to silně obsazený turnaj, normálně bych se sem se svým žebříčkem ani nedostal, ale využil jsem právě mého rankingu v NextGen. Každým zápasem s top hráčem cítím, jak se zlepšuju. Už mám dostatečné sebevědomí na to, abych tyhle velké kluky porážel," dodal.

Jeho zápas proti Španělovi je na program v úterý od cca 12:30 hodin a deník Aktuálně.cz vám ho přinese v online reportáži.