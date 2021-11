Co je tohle za formát? Tenistky na Billie Jean King Cupu drtí noční zápasy

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská doufá, že běloruská otázka bude prioritou českého předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022. Po středečním jednání s předsedou českého Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) v litevském Vilniusu to řekla českým novinářům. Doufá také, že Česko bude více prosazovat sankce vůči režimu současného prezidenta Alexandra Lukašenka.

Cichanouská také zmínila možné zřízení domu pro běloruskou opozici v Praze. "Doufám, že brzy vznikne," řekla. Vystrčil po jednání uvedl, že jde o agendu pro vládu, jejímž členem ODS pravděpodobně bude. "Například Běloruský dům nebo možnost úřadování Svjatlany Cichanouské z České republiky je otázkou ministerstva zahraničních věcí," řekl.

Uvedl, že Cichanouská ho informovala, že současný ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) jí tuto možnost přislíbil realizovat. "Pokud já mám informace, tak se tak ale nestalo a bude potřeba to znovu projednat s případným novým ministrem," řekl. Senát k tomu může podle něj dát nějaké doporučující stanovisko, ale nebude o tom rozhodovat. "Stejně tak je to i z hlediska toho, jakým způsobem by Česká republika mohla případně otevřít některé případy týrání v Bělorusku. Je evidentní, že tam lidská práva jsou porušována," dodal.

K otázce lidských práv a boji proti totalitním režimům se Vystrčil opakovaně vyjadřuje při jednání s nejrůznějšími ústavními činiteli během celé pracovní cesty, kterou tento týden uskutečňuje s podnikatelskou misí do Estonska a právě Litvy. Kromě Běloruska zmiňuje také Rusko a odkaz bývalého Sovětského svazu, jehož byly země součástí. Ve čtvrtek cestu zakončí jednáním s litevským prezidentem Gitanasem Nausedou.