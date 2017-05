Čirá radost, žádný stres. I proto může jít Kvitová daleko. Je nejlepší ranařka světa, říká Wilander

před 14 minutami

Už v 11 hodin dopoledne nastoupí Petra Kvitová v Paříži do druhého kola grandslamového French Open. Její soupeřkou bude světová jednička ve čtyřhře Američanka Bethanie Matteková-Sandsová.

Praha/Paříž - Jako by žádnou pauzu nikdy neměla. Hrála přesně tak, jak si jí fanoušci pamatovali.

Pochyby o tom, zda bude Petra Kvitová stejná, jako před prosincovým šokujícím útokem neznámého pachatele, vzaly velmi rychle za své. Je zpátky a podle prvotních dojmů jí těžké zranění levé ruky nijak neomezuje v její typické hře. Byť ruka podle samotné tenistky stoprocentní není.

Kvitová naskočila po složitém a bolestivém pětiměsíčním léčení rovnou na grandslam. A v Paříži si v prvním kole French Open připsala jednoznačnou a po všech stránkách emotivní výhru nad Julií Boserupovou.

Ve středu ji čeká další Američanka. Deblová megahvězda Bethanie Matteková-Sandsová. Češka bude opět favoritkou a teď ještě jasnější. To, co předvedla v zahajovacím utkání, totiž působilo s přihlédnutím k okolnostem velkolepě.

Bývalý nejlepší hráč světa a momentálně expert televizní stanice Eurosport Mats Wilander ale překvapen nebyl. "Možná bych mohl říct, že mě to překvapilo, i vzhledem k okolnostem. Ale nebylo to tak, protože pak jsem si uvědomil, že je Petra pravděpodobně nejlepší ranařkou na celém okruhu," řekl švédský odborník.

A sedmadvacetiletá Češka ze svého umění nekompromisně útočit neztratila vůbec nic.

"Když se do toho dostane, tak v její hře nevím nikde žádnou slabinu," dodal Wilander. Nejen on už po prvním utkání pasoval Kvitovou do role černého koně antukového grandslamu. Vzhledem k omezené konkurenci a nedostatečné konzistenci výkonů širší světové špičky to není nikterak přehnané tvrzení.

Kvitová může jít daleko. Fyzicky na tom není nejlépe, to je po čtyřech týdnech tréninku s raketou naprosto logické. Ovšem na její straně jsou jiná pozitiva. Třeba nulová očekávání, žádný stres a čirá radost z tenisu. Euforie.

"Je samozřejmě složité vžít se do kůže Petry potom, co se jí stalo. To je prostě nemožné. Ale myslím si, že šla do turnaje o něco víc zrelaxovaná. Neměla žádná očekávání a na kurtu byla excelentní," prohlásil Wilander.

Podle trenéra české tenistky a čtrnácté nasazené hráčky Jiřího Vaňka už se Kvitová nemohla během dvou volných dnů dočkat dalšího zápasu. "Nejradši by hned zase hrála. Říkal jsem jí, ať si užije, že se vrátila a navíc vyhrála. O tenise to ze začátku vůbec nebylo." Vaněk i celý tým se v uplynulých hodinách starali o to, aby dvojnásobná šampionka Wimbledonu nelétala hlavou v oblacích.

A to se dařilo. Společnost spokojenému týmu dělal jako obvykle humor. Kvitová například umístila na svůj facebookový profil video z posilovny, kde její nový trenér musel splnit sázku. Slíbil totiž, že v případě startu Kvitové na French Open zvedne na bench činku vážící 110 kilogramů. Za originální podpory kondičního trenéra Davida Vydry se mu to skutečně povedlo.

So I made a bet with my coach that if I managed to play at Roland Garros, he had to bench press 110kgs before my first match. Here's his side of the bargain 😀💪♥️ Zveřejnil(a) Petra Kvitová dne 29. Květen 2017

Ve středu už půjde legrace tak trochu stranou. I když sama hráčka i trenéři zdůrazňují, že o výsledek jim tak brzy po návratu nejde, postup do třetího kola by byl jistě další úžasnou psychickou vzpruhou.

Vaněk zatím nechce řešit řeči o černém koni turnaje. Žádný konkrétní cíl si se svou svěřenkyní nestanovili. Jde jim o to, ať tenistka odejde z kurtu zdravá a nebolí ji ruka. "I když vyhraje, nebo prohraje, tak to je pro nás neskutečné vítězství. To je nejdůležitější. Co se stane, to neodhadneme," vysvětlil kouč.

Kvitová se s Mattekovou-Sandsovou utká hned v prvním středečním duelu na kurtu číslo 1. Čeká ji úplně jiný zápas, než proti Boserupové. Ta české ranařce vyhovovala, protože hraje podobným rychlým stylem, jen výrazně méně kvalitně i tvrdě. Proti deblové světové jedničce, spoluhráčce Lucie Šafářové, půjde o výrazně pestřejší duel.

Kvalifikantka Matteková-Sandsová, jež v úvodním kole vyřadila ve třech setech ruskou Rodinovovou, používá velké množství čopů, slajzů a kraťasů. Umí dobře měnit tempo hry a miluje pohyb na síti. Přesto je Vaněk přesvědčen, že všechno bude o Petře. Američanka nesmí mít čas tvořit hru.

Na vzájemné zápasy je to 2:0 pro Češku. Mattekovou-Sandsovou porazila v roce 2009 na půdě Fed Cupu, i o dva roky později na halovém podniku v Paříži.

Jejich třetí duel uvidí opět francouzská metropole. Tentokrát ale pod širým nebem. Ve hře je postup mezi dvaatřicet nejlepších hráček Roland Garros.