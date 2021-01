Cibulková vyvolala skandál, nechala se přednostně očkovat. Byl to omyl, omlouvala se

Dominika Cibulková a její manžel Michal Navara byli přednostně proočkováni vakcínou proti onemocnění covid-19. Tenistka se nyní brání mohutné kritice tím, že si myslela, že pouze zaplňuje místo v pořadníku.

Pokud by se Dominika Cibulková nechala přednostně očkovat v rámci oficiální kampaně na vakcinaci proti onemocnění vocid-19, bylo by to v pořádku.

Jenže první dávku si nechala aplikovat tajně, čímž předběhla nejvíce ohrožené skupiny: lékaře a zdravotníky, pracovníky krizové infrastruktury nebo seniory.

Jednatřicetiletá tenistka nyní na sociálních sítích čelí mohutné kritice, je totiž na hony vzdálená indikaci pro očkování v předností skupině. Momentálně je na rodičovské dovolené se sedmiměsíčním synem Jakubem.

Jak uvedl slovenský Denník N, Cibulková s manželem byli očkováni v jednom ze tří pracovišť vakcinačního centra spadajícího pod Univerzitní nemocnici v Bratislavě. Zdravotnické zařízení tvrdí, že bývalou tenistku, která je nyní na mateřské dovolené, samovolně a neoprávněně zařadil do oficiálního seznamu jeden z pracovníků centra.

Poté, co vše vyšlo najevo, se Cibulková na svém Instagramu omluvila. Údajně se při návštěvě svého známého v nemocnici pouze zeptala, v jakém období by mohla přijít s očkováním na řadu.

"Kdybych tušila, že se dopouštím vážného pochybení a že jen nevyplňuji prázdné místo v pořadníku, v žádném případě bych tu možnost nevyužila. Vzniklá situace mě velmi mrzí, ve vztahu ke všem lidem, kteří na vakcínu čekají," omlouvala se.

Podle ní může mít kauza naopak pozitivní efekt. "Budu ráda, když celá tato nešťastná událost bude mít pozitivní efekt v tom, že přesvědčí co nejvíc lidí o potřebě očkování," dodala.

Premiér Igor Matovič označil způsob, jakým se nechala Cibulková očkovat, za zbytečné selhání očkovacího centra. Na sociální sítí uvedl, že bude vyžadovat přísná opatření, která by měla podobným incidentům pro příště zabránit.