"Nejsem tu od toho, abych se vám zalíbila." Cibulková provokuje postavou v mateřství

V Hongkongu byl zatčen místní mediální magnát a obhájce demokracie Jimmy Lai. Čelí obvinění z podvodu. Ve čtvrtek se objevil u soudu, kde mu byla odepřena kauce, napsala agentura AP.

Jimmy Lai založil společnost Next Digital, která vydává list Apple Daily. Patřil mezi deset osob zatčených 10. srpna kvůli údajnému porušení zákona o národní bezpečnosti a tajné dohodě s cizí zemí. Později byl třiasedmdesátiletý Lai propuštěn na kauci, ale policie v říjnu provedla razii v jeho kancelářích a odnesla si dokumenty. Ve středu byl Lai a dva manažeři firmy Next Digital obviněni z podvodu, protože prý porušili nájemní podmínky kancelářských prostor Next Digital.

Obvinění z podvodu sice nespadá pod nový zákon o národní bezpečnosti, je však další ukázkou zákroku proti osobám s prodemokratickým smýšlením v bývalé britské kolonii. Ta byla v roce 1997 předána Pekingu s příslibem zachování nezávislého způsobu života ve městě po dobu 50 let.