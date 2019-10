České finále by bylo neskutečné, doufá Koukalová. Hlavní favoritku ale vidí jinde

Tenisový Turnaj mistryň letos disponuje neuvěřitelně vyrovnaným startovním polem. Jakou šanci mají české tenistky Karolína Plíšková a Petra Kvitová v nejtvrdší možné konkurenci?

"O něco složitější skupinu má Karolína Plíšková," řekla deníku Aktuálně.cz krátce po losu Klára Koukalová, bývalá tenistka a expertka televizní stanice O2 TV Sport.

Světová dvojka se ve Fialové skupině střetne se dvěma posledními grandslamovými šampionkami Biancou Andreescuovou z Kanady a Simonou Halepovou z Rumunska, které doplní obhájkyně loňského titulu, Ukrajinka Elina Svitolinová.

Na Petru Kvitovou čekají v Červené skupině duely se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie, hvězdnou Japonkou Naomi Ósakaovou a Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Tak rozhodl slavnostní los, který v pátek proběhl v novém dějišti závěrečného podniku sezony, čínském Šen-čenu.

"Každá z těch skupin mi přijde úplně jiná," pokračovala Koukalová. "Petra tam má samé agresivní hráčky, bude to hodně o vítězných míčích, o útočném tenise. Karolína zase dostala soupeřky, které se skvěle hýbou a vynikají v dlouhých výměnách. V tom má podle mě lehkou nevýhodu," vysvětlila.

S tezí Kláry Koukalové hraje i vzájemná bilance českých hráček s nalosovanými soupeřkami.

Plíšková prohrála jediný dosavadní duel s Andreescuovou, letos na Rogers Cupu od ní dokonce dostala kanára. S Halepovou má výrazně negativní statistiku 3:7 na zápasy. Se Svitolinovou to má sice 5:3, ale poslední tři duely prohrála.

Bilance Kvitové zní s Bartyovou 4:2, s Bencicovou dokonce 4:1 a proti Ósakaové jí čeká odveta za prohrané finále na letošním Australian Open.

Podstatnou roli ale bude hrát rychlost povrchu, který je zatím velkou neznámou.

Koukalovou nicméně potěšilo, že je každá z Češek v jiné skupině. "Je větší šance, že by se mohlo povést ryze české finále. Moc budu holkám držet palce. Bylo by to něco neskutečného. Možné to je, protože všechny hráčky jsou na podobné úrovni a bude záležet na momentálním rozpoložení. Je ale jasné, že to budou mít strašně těžké," podotkla někdejší 31. hráčka světového žebříčku.

Největší favoritku celého WTA Finals ale vidí Koukalová přece jen jinde. "Pro mě bude hlavní kandidátkou na titul Andreescuová. Je drzá, velmi sebevědomá a má skvělou formu," připomněla letošní úžasné výsledky devatenáctileté Kanaďanky, aktuální vítězky US Open.

"Pak je tam samozřejmě Ashleigh Bartyová, které moc fandím. Je to sympatická holka, umí zahrát všechno a dobře mixovat hru," uvedla Koukalová a zmínila i Ósakaovou.

"Pokud jí to půjde a bude v laufu, může stát na druhé straně kdokoli a nebude mít šanci," řekla.

Podle mnohých ohlasů půjde o nejsilněji obsazený Turnaj mistryň za poslední roky. Koukalová ale s chvalozpěvy na současnou generaci nesouhlasí.

"Hrála jsem v době, kdy zářily Clijstersová, Heninová, Davenportová, Šarapovová a další velké hvězdy. Nechci samozřejmě snižovat současnou špičku, nicméně dřív to bylo tak, že se turnaje hrály v podstatě až od čtvrtfinále. Do té doby bylo jasné, jak to dopadne. Teď je to jiné, každá může porazit každou," poznamenala.

Poprvé se finálový turnaj uskuteční v Číně. Šen-čen loni dostal pořadatelství na deset let, především kvůli obrovským penězům, které do turnaje nasype.

Podle Koukalové se dřív tenistkám do Číny příliš nechtělo jezdit, situace se ale pomalu obrací.

"Chování Číňanů nebylo dřív úplně v pořádku, byly i problémy s jídlem, turnaje neměly dobrou úroveň. Teď už je zázemí na úplně jiné úrovni," řekla.

Ideální ale stále není návštěvnost. "To je obrovský problém a je to trochu smutné. Ale co má WTA dělat, když v tom jsou takové peníze. Musíme doufat, že to Číňané nějak vyřeší a na zápasy naženou aspoň školáky, aby to nebylo úplně komorní," uzavřela Koukalová.

Tenisový svátek začíná již v neděli 27. října, závěrečné finále se pak odehraje přesně za týden, tedy 3. listopadu. Všechny zápasy nabídnou v přímých přenosech stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis.