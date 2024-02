Být mámou je dřina, radši ještě budu hrát, tvrdí Plíšková. Bojuje s vlastním tělem

Takhle hluboko v žebříčku nebyla téměř 11 let. Přesto Karolína Plíšková nijak nepanikaří. Na založení rodiny má prý ještě čas, chce teď vyhrát nějaký titul. Navíc se smířila s tím, že už ve svém věku nebude nikdy úplně zdravá.

Byl duben 2013, když jednadvacetiletá vycházející česká hvězdička z Loun přeťapávala na 81. příčce světové tenisového žebříčku. Od té doby se do nižších pater rankingu už nikdy nepropadla.

Naopak. Vystoupala na nejvyšší příčku, stala se stabilní hráčkou Top 10, hrála dvě grandslamová finále. Až nyní po téměř 11 letech snížit číslovku 78 u svého jména.

"Ráda bych se vrátila do top 30 nebo i 20. Ne že by byl ranking mým hlavním cílem, ale chci se na turnajích vyhnout tomu, že budu s těmi nejlepšími hrát hned v prvních kolech," prozradila v rumunským novinářům na aktuálním turnaji v Kluži Plíšková.

Ve 31 letech toho má na kontě už sice spoustu, ale motivace k pokračování jí stále neschází. Stále nevyhrála vysněný grandslam.

"To bude můj cíl, dokud neukončím kariéru. Letos bych ale chtěla vyhrát nějaký turnaj. Kdo ví, třeba je na to největší šance už tady v Kluži," nechala se slyšet česká tenistka.

V Kluži momentálně není ani nasazená, i když jde o turnaj z kategorie 250. Navíc hned do prvního zápasu proti Rakušance Sinje Krausové naskočila s ovázaným levým zápěstím.

"V mém věku jsem si zvykla, že už to nikdy nebude stoprocentní. Teď jsem OK a můžu hrát. Je těžké se v tomhle měřit s hráčkami, které jsou o deset let mladší. To je nesrovnatelné. Ale neznamená to, že je nemůžu porazit," vysvětlila.

Čas od času jí někdo připomene, že by už měla věk na založení rodiny. Vždyť její o pár minut starší dvojče Kristýna je už maminkou rok a půl.

"A když ji vidím, být mámou rozhodně není jednoduchá záležitost, to radši budu ještě chvíli hrát a tyhle plány odložím. Stále mě baví hrát a vyplatí se to zkoušet Tenisová špička je pořád otevřená, každý hráčka může porazit každou," neztrácí víru Plíšková.

Rumunské novináře zaujalo, že má rodačka z Loun před sebou v žebříčku dalších sedm českých hráček. A zajímali se o to, jestli existuje něco jako česká tenisová škola.

"To si nemyslím. Není to o jednom trenérovi, jednom klubu. Máme skvělé zázemí pro tenis, o tom žádná, ale bude to asi hodně o lidech. Máme silný základ v rodinách, jsme takoví tvrdohlaví, někdy až zbytečně negativní, ale funguje to," přiznává hráčka.

Podle ní jsou Češi věčně nespokojení a to jim pomáhá posouvat limity. "U nás v České republice je to tak, že když tenistka prohraje finále finále turnaje, hned se o ní píše jako o poražené. Nikdy nejsme spokojení i když je to vlastně skvělý výsledek. Ale asi je to ta vlastnost, která nás nutí na sobě pořád pracovat," dodala.

V osmifinále rumunského podniku ji ale čeká další střet generací. O postup si zahraje proti Kolumbijce Camile Osoriové, dvaadvacetileté tenistce.