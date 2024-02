Nejkratší trenky na okruhu. Macháč začíná být slavný, legendě prohloubil depresi

O Tomáši Macháčovi už se ve světě tenisu mluví nejen v souvislosti s atraktivními, často až exhibičními výkony, schopností potrápit sebevětšího favorita a darem strhnout na sebe přízeň jinak nestranných fanoušků. Stále více vyvolává pozornost i jeho osobitý herní úbor.

Třiadvacetiletý Macháč se po loňském vzestupu stále pevněji etabluje v širší světové špičce.

Povedlo se mu Australian Open, kde brilantně vyběhl s hvězdným Američanem Francesem Tiafoem, který v dokumentárním seriálu Netflixu "Breakpoint" rád a často vypráví o neskromných ambicích vládnout celému světovému tenisu.

Čech v Melbourne premiérově dobyl třetí kolo grandslamu a v sebejistých výkonech pokračuje i nyní na turnaji v Marseille.

Po dvou cenných výhrách nad silnými soupeři si v pátek zahraje třetí čtvrtfinále kariéry.

Jeho zábavnou hru a velký potenciál řeší tenisový svět už mnoho měsíců, nyní se ale k příběhu českého šikuly přidává i řekněme módní nadstavba.

Macháč totiž rád nastupuje v netypicky krátkých šortkách, což neuniklo očím tenisových odborníků a fanoušků.

"Tomáš Macháč má určitě ty nejkratší trenky na okruhu," nasdílel portugalský novinář José Morgado jeho fotku na sociální síť X.

Následně se strhla diskuse, z níž vyplynulo, že jediný, kdo by v této "disciplíně" mohl rodákovi z Berouna aktuálně konkurovat, je mladý Dán Holger Rune, další příznivec kratších šortek.

Jeden z diskutujících trefně podotkl, že Macháč vrací do hry sportovní módu ze 70. let minulého století, kdy se na kurtu v extrémně vysoko střižených trenýrkách proháněli třeba Björn Borg, Arthur Ashe, Jimmy Connors nebo John McEnroe.

Český hráč by však na sebe podobnou pozornost pochopitelně nepoutal, kdyby nehrál skvělý tenis.

V Marseille ještě prohloubil už tak bolestivou depresi slavného Brita Andyho Murrayho.

Trojnásobného grandslamového vítěze vyřadil ve dvou setech a prodloužil jeho černou sérii, jež už čítá šest soutěžních porážek v řadě.

"Další příšerná prohra pro Andyho Murrayho," napsal v titulku online deník Tennis365 a všiml si, jak smutně a relativně dlouho mával držitel titulu Sir publiku v Marseille, když opouštěl místní halu.

Tomas Machac surely got the shortest shorts on tour. pic.twitter.com/DLauBJNaB2 — José Morgado (@josemorgado) February 6, 2024

"Nejjednodušší by pro mě bylo ukončit kariéru. Jenže to nechci, protože tenis miluju. Není to pro mě jednoduché, ale žádná série porážek nezmění to, čeho jsem dosáhl ještě ve chvíli, kdy jsem byl fit a měl jsem dvě kyčle. Když však prohráváte, nemáte sebevědomí," smutnil majitel dvou zlatých olympijských medailí.

Utěšit ho nemohla ani uctivá slova jeho českého přemožitele.

"Je pro mě velkou ctí sdílet kurt s takovou legendou, vítězství je pro mě bonus. Všichni si pamatujeme, kolikrát Andy vyhrál, i když čelil mečbolům. Musel jsem hrát, jako bych neměl žádný náskok. Maximální koncentrace mě dovedla k vítězství," uvedl 66. hráč světového žebříčku, který se v novém vydání jistě zase posune o několik příček výš.

Zvlášť, když o den později dovolil jen pět her 27. hráči světa Italovi Lorenzovi Musettimu.

Český tenista postoupil na turnaji ATP do čtvrtfinále potřetí v kariéře, loni se mu to povedlo v Houstonu a Stockholmu.

O první semifinále kariéry se v pátek utká buď proti obhájci titulu Hubertu Hurkaczovi z Polska, nebo jeho vyzyvateli Alexandru Ševčenkovi, v minulé sezoně ještě Rusovi, nyní již reprezentantovi Kazachstánu.