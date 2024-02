Bizarní scéna v Córdobě. Tenisoví pořadatelé pustili fanouškům film pro dospělé

Sňatek stejnopohlavních párů může být jen partnerství, musí mít práva manželů, tvrdí TOP 09

TOP 09 je ochotná při projednávání manželství pro všechny podpořit pozměňovací návrh, který předpokládá, že by stejnopohlavní páry nevstupovaly do manželství, ale do partnerství, ovšem se všemi právy…

Přečíst zprávu