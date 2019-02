Bojím se jít sama na nákup, vadí mi i selfie, přiznala Kvitová následky přepadení

před 40 minutami

Už přes dva roky se tenistka Petra Kvitová vzpamatovává z útoku v jejím prostějovském bytě, po kterém ji zůstala vážně pořezaná levá ruka. Zatímco fyzicky už se dokázala uzdravit a na kurtech se blíží postu světové jedničky, psychických následků se zatím ještě nezbavila.

"Hodně s tím bojuju. Bojím se jít sama na nákup, takže jsem radši, když jde někdo se mnou. Pokud ne, skočím jen do nejbližšího obchodu a koupím jen to nejnutnější. Každopádně večer nechodím nikdy nikam sama," uvedla Kvitová v rozhovoru pro Český rozhlas.

Přiznala zároveň, že je pro ni momentálně složitá i komunikace s fanoušky, kteří by se s dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou rádi vyfotili.

"Selfíčka jsou pro mě psychicky hodně náročná. Zvlášť když se mě někdo dotýká, tím spíš, když je to třeba chlap. V takovém případě se raději podepisuju. Ten distanc je tam větší. Ale fotky s dětmi mi vůbec nevadí a spíš mě to potěší," dodala.

I když se incident stal na konci roku 2016 a podezřelý pachatel je ve vazbě a čelí soudnímu stíhání, Kvitová ví, že psychická rekonvalescence ještě nějaký čas potrvá. Povinnosti směrem ke svým příznivcům jsou pro ni stále náročné.

"Je to trošku lepší, ale pořád tam jsou momenty, kdy to je hodně silné. Nějakým způsobem to zvládnu, ale jsem vždy ráda, když je po tom," prohlásila.