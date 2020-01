Bezradná Šarapovová ve čtvrté stovce. Nevím, co se mnou bude dál, přiznala Ruska

Na startu sezony byla natěšená. Konečně zase může bezbolestně hrát a měřit se s nejlepšími. Jenže Ruska Maria Šarapovová skončila na Australian Open hned v prvním kole a její nadšení z návratu značně ochladlo.

Ještě na začátku ledna byla někdejší světová jednička a vítězka pěti grandslamů napumpovaná sebevědomím. "Ještě je ve mně ten zápal, mám tenisovému světu co dát," říkala po vyléčení bolavého ramene.

O pár týdnů později, když poměrně jasně podlehla ve dvou setech Donně Vekičové v prvním kole grandslamu, mluvila o mnoho skromněji.

"Je těžké říct, jestli jsem na správné cestě, když jsem prohrála a je 45 minut po zápase. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je pořád věřit," uvedla v Melbourne.

Tři roky od odpykání dopingového trestu se trápí, loni ji hodně omezovalo rameno a i kvůli tomu nyní po neúspěšné australské šňůře spadne až do čtvrté stovky žebříčku.

"Mohla bych se tu vymlouvat, že jsem byla zraněná, ale to nemám v povaze. Prostě jsem odehrála zápas, dala do něho všechno a nevyšlo to," řekla.

Správně měla hrát kvalifikaci prvního letošního grandslamu, ale pořadatelé k ní byli štědří. "Měla jsem štěstí, že jsem se dostala do hlavní soutěže, za což patří velké díky Craigu Tileymu (řediteli Australian Open, pozn red.) a jeho týmu," poděkovala za divokou kartu Ruska.

Otázce novinářů, zda si myslí, že se do Melbourne ještě někdy vrátí, se v odpovědi raději trochu vyhnula.

"Nevím, co se mnou bude dál, těžko vám teď můžu říct, kde budu za 12 měsíců," krčí rameny Šarapovová.

Vzdát se ještě nechce a podporu má také v tenisových expertech. "Nechme ji být, potřebuje čas. Ano, je teď pomalejší než dřív a ve výkonech nevyrovnaná, ale někomu, jako je ona, musíte dát prostor se do toho zase dostat," upozornil spolukomentátor Eurosportu Mats Wilander.

"Vzpomeňte si, jak Venus Williamsová hrála v 36 letech finále grandslamu, i když vypadala, že už má to nejlepší za sebou. Stejný případ je její sestra Serena nebo Roger Federer. Maria je podobnou šampionkou jako oni. Její čas znovu ještě přijde," dodal bývalý tenista.

To trenér Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou sice věří, že se rodačka z Ňaganě ještě zlepší, ale na grandslamové tituly už to nevidí.

"To se jí povede jen těžko, i když se určitě ještě dostane na dobrou úroveň, už i tak to pro ni bude dlouhá cesta, natož aby hrála o titul na grandslamech. Její tělo už nezvládá třísetové zápasy, těžko si představit, že by byla zase na úplném vrcholu," řekl kouč Američanky.