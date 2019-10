Bez řečí vstříc dalšímu milníku. Muchová v Moskvě drtí věhlasné soupeřky

Letos v lednu musela hrát na Australian Open kvalifikaci. Nyní to vypadá, že do dalšího ročníku úvodního grandslamu sezony naskočí rovnou mezi dvaatřicítkou nasazených hráček. Karolína Muchová v Moskvě potvrzuje rychlý vzestup mezi světovou špičku.

Znovu bez velkých slov, v podstatě nenápadně, ale přitom se sebevědomou a razantní tenisovou dominancí. Tak si Muchová zatím v Moskvě počíná s nelehkým losem.

Hned na úvod Češka dostala za soupeřku domácí legendu Světlanu Kuzněcovovou, na kurtu se ale zdržela pouze osmdesát minut. Nahromadila sedmadvacet winnerů a někdejší dvojnásobnou grandslamovou šampionku vyprovodila jasným výsledkem 6:2, 6:3.

V dalším kole ji čekala Chorvatka Donna Vekičová, hráčka na žebříčku figurující těsně za elitní dvacítkou. I ona však byla proti vycházející české hvězdě bez šance: 75 minut, výsledek 6:4, 6:2.

Muchová sice v utkání třikrát přišla o servis, sama ale využila hned šest z jedenácti brejkbolů. Ve statistikách vítězných míčů Vekičovou jasně přestřílela (21:7) a aktivitu podporovala také častými přechody na síť. Pro volej si přišla šestnáckrát a uspěšná byla téměř v 70 procentech.

I po jasném vítězství ale zůstala skromná a typicky svůj výkon i mírně shazovala.

"Nenazvala bych to zrovna fantastickým zápasem," usmívala se. "Bylo to spíš trochu divné utkání a to z obou stran. Bylo tam hodně vítězných míčů, ale i hodně chyb. Jsem šťastná, že jsem ty důležité balony zahrála do kurtu. To byl klíč," hodnotila.

V živém žebříčku WTA už se dostala mezi třicet nejlepších hráček planety, má tedy na dosah další kariérní milník, kterých letos dosahuje v bleskové kadenci.

Kdyby Muchová vyhrála také následující tři duely v Moskvě a navázala na zářijový první kariérní titul získaný v Soulu, atakovala by dokonce postup do první dvacítky. To by ji v lednu v Melbourne posunulo do širšího okruhu favoritek na grandslamový titul.

V pátečním moskevském čtvrtfinále bude soupeřkou Češky další Ruska, ovšem dlouhodobě žijící v Praze: Jekatěrina Alexandrovová.

Muchová s ní občas trénuje, na okruhu WTA se ale potkají vůbec poprvé. V české extralize či bundeslize a na turnajích ITF byla v minulých letech úspěšnější Ruska, která vede 4:1 na zápasy.

"Bude to obrovsky těžké. Alexandrovová hraje velmi dobře, strašně rychle. Očekávám složitý duel," prohlásila třiadvacetiletá tenistka. V případě postupu si zahraje dosud největší semifinále kariéry.