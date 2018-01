Berdych vzývá Federerův špatný den. Del Potrovo proroctví? Tomáš může porazit kohokoli

před 4 hodinami

Loni neměl Tomáš Berdych ani tu nejmenší šanci. Švýcarského génia potkal ve třetím kole a Federer předvedl výkon z jiné planety. Poučí se český tenista a překvapí favorita?

Melbourne - Moc rád by udělal něco jinak. Moc rád by přišel na zázračnou taktiku, která zítra dopoledne středoevropského času povede k vyřazení nejlepšího tenisty historie. Ale tuší, že žádná taková neexistuje.

"Pokud tady je nějaký plán nebo klíč k tomu, jak proti němu uspět, potom bych ho rád znal," povzdechl si Tomáš Berdych na tiskové konferenci chvíli poté, co předvedl další působivý výkon a po Del Potrovi vyřadil stejně snadno jiného nebezpečného soka Fogniniho.

Čech nebude proti Federerovi ve čtvrtfinále vymýšlet žádná herní specifika. Je rozhodnutý věřit ve své schopnosti, které jsou po nepovedené loňské sezoně opět na vysoké úrovni.

"Půjdu na kurt a udělám vše, co je v mých silách. Zkusím hrát dobrý tenis. Mám víru v sebe sama, že se mi to může povést," prohlásil důrazně Berdych. "A Roger už by třeba jednou mohl mít špatný den," usmál se tenista, který stál tváří v tvář švýcarskému šampionovi už pětadvacetkrát v kariéře.

Jen šestkrát nad ním dokázal vyzrát. Právě tyhle momenty si chce český hráč před středečním čtvrtfinále Australian Open připomínat.

"V minulosti jsem to dokázal. A dokázal jsem to i na grandslamech. Vím, jaké to je, porazit ho v zápase na tři vítězné sety," řekl Berdych. Na mysli měl rok 2010 a čtvrtfinále Wimbledonu a stejnou fázi US Open o dva roky později. V obou případech Federera přehrál ve čtyřech setech.

Poslední tři setkání na grandslamu ovšem nedopadla pro českého tenistu dobře. Loni v semifinále Wimbledonu Federer vyhrál 3:0 na sety. Stejně jako na posledních dvou ročnících Australian Open.

Zejména loňský zápas ve třetím kole snad nemohl být jednoznačnější. Berdych absolutně nestačil na perfektně hrajícího mistra.

"Samozřejmě že vím, jak extrémně těžký protivník to je. Ale prostě půjdu na dvorec a budu bouchat do míčku," potvrdil Berdych svá předešlá prohlášení. Podle nich už se nehodlá tenisem výrazněji stresovat, spíše si užívat možnost hrát bez zdravotních problémů podobně nezapomenutelné zápasy.

Právě tenhle přístup může být klíčový. "Dost možná Berdychovi pomáhá, že není tolik na očích, je trochu v ústraní a obecně celkem podceňován," vyjádřil se k momentální světové dvacítce expert televizní stanice Eurosport Mats Wilander.

Zároveň ale Švéd, bývalý první hráč světa, varoval před vynikající hrou, již Berdych letos v Melbourne produkuje.

Del Potro: Berdych může vyhrát celý turnaj

"Má pestřejší hru, chodí víc k síti, pozměnil své podání. Všechno dohromady to výborně funguje. Podává tady letos skvělé výkony," řekl Wilander uznale a navázal tak na vyjádření Juana Martina del Potra.

"Když je Tomáš v pořádku, umí zahrát skvěle. Nejenže porazil mě, ale on tady může uspět nad každým. Klidně může vyhrát celý turnaj. Je to podobná situace, v jaké jsem byl já v roce 2009 na US Open. Také jsem tam nebyl favoritem a uspěl jsem. Je jedním z nejsilnějších a nejnebezpečnějších hráčů na okruhu," řekl Argentinec.

S respektem mluvil o Berdychovi také sám Federer. "Jsem za něj rád, loni měl problémy se zády, to pro něj bylo hodně nepříjemné. Teď je zpět v plné síle a jeho forma vypadá úžasně," vysekl soupeři poklonu majitel devatenácti grandslamových titulů.

Švýcar sledoval úseky zápasů českého hráče proti Del Potrovi a Fogninimu. "Vždycky chci něco před zápasem vidět, soupeř může třeba používat trochu jiné zbraně, hrát míč dřív, nebo naopak později, servírovat do jiných směrů," svěřil se Federer se způsobem své přípravy.

Na druhou stranu však nenechal nikoho na pochybách: ve středu se v aréně Roda Lavera soustředí na svou vlastní hru.

Tomáš je můj kamarád, říká švýcarský fenomén

Federer a Berdych se velmi dobře znají a svůj přátelský vztah utužili loni na podzim v Praze při premiérovém ročníku Laver Cupu. "Mám rád Tomáše, je to můj velmi dobrý kamarád," řekl šestatřicetiletý Švýcar na kurtu po vítězství ve třetím kole nad maďarskou senzací Martonem Fucsovicsem.

Berdych se zase o vztahu k legendě rozpovídal na tiskové konferenci.

"Známe se dlouho, potkáváme se téměř každý týden už od roku 2004, což je dlouhá doba. A víte, Roger je na každý pád velká osobnost," prohlásil Berdych.

Federera zná důvěrněji nejen díky Laveru Cupu. Také proto, že má blízký vztah s jeho současným koučem Ivanem Ljubičičem.

"Je úžasné vidět jeho osobnost mimo kurt, protože když jsme na dvorci, jsme v určité zóně nebo bublině. Když se pak setkáváme mimo kurt, řekl bych, že jsme všichni velmi odlišní. Je skvělé poznat právě tuhle Rogerovu stránku," dodal dvaatřicetiletý Berdych.

Ve středu ovšem potká Federera zase na kurtu. A bude se snažit o tenisový zázrak.