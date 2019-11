Berdych schoval rakety do sklepa, tenis hrát nemůže. Murray mu poslal emotivní zprávu

Jednoho dne se probudil a cítil, že už nemá chuť znovu překonávat bolest a zkoušet se postavit na kurt. Tomáš Berdych v sobotu v Londýně oficiálně ukončil tenisovou kariéru. Rakety raději uklidil do sklepa, protože hraní mu momentálně dost fyzicky ubližuje.

Jak jste si užil rozlučku na Turnaji mistrů?

Bylo to pěkný. Bylo fajn propojit si to a zavzpomínat si na jedny z nejhezčích zážitků.

Probleskl vám při závěrečném defilé nějaký největší váš zážitek?

Je těžké říct, vyzdvihnout jeden. Tenis je výhodnější v tom, že vrcholů je víc, ať už je to Davis Cup, pořadí na žebříčku nebo grandslamy. Největší zážitek pro mě asi bude finále Wimbledonu 2010.

A triumf v Davis Cupu?

Davis Cup je zase úplně jiný zážitek, je to víc o emocích, fandí obrovská hala, bojujete pro zemi. Soutěž se hraje celý rok, člověk to vnímá jinak. Má to své kouzlo. Když vidím, co jaký formát proběhne teď, je to hodně nezvyklý.

Váš konec komentovalo spoustu osobností, je nějaký vzkaz, který vám obzvlášť udělal radost? Například Bára Strýcová zveřejnila fotku, kde jste jako děti.

Je to krásný, že si Bára takhle vzpomněla, já jsem jí asi půl roku zpátky tu fotku posílal. Už jsme o tom trochu mluvili. Nestihl jsem to moc pročítat, včera mi psal například Andy Murray. On byl v podobné situaci jako já. Ale já neplánuju, že bych se takhle vrátil jako on. Když se rozhodnu, tak si za tím stojím.

Můžete prozradit, co vám vzkázal?

Byla to hezká zpráva. Gratuloval mi ke kariéře. Říkal, že to muselo být těžké rozhodnutí, že si sám něčím podobným procházel, že mám jeho respekt, že jsem se takhle rozhodl. Chtěl, ať pozdravuju rodinu, rodiče, kteří v mé kariéře určitě hráli velkou roli.

Stihl se s vámi rozloučit v Londýně i Roger Federer?

To byl asi nejhezčí moment ze všeho. Sice jsme měli nějaký program, projeli jsme se lodí a podobně, ale nebyla možnost se potkat s hráči. Rozlučka se měla uskutečnit hned po čtyřhře a ta byla dlouhá, tak šel Federer hned hrát. Když jsme přijeli do haly, tak bylo třeba půl druhý a on měl ve dvě hrát, přesto za námi sešel z players lounge a přišel nás pozdravit, pogratuloval nám ke kariérám. Taková krátká hezká zdravice to byla.

Pojďme se ještě ohlédnout za tím, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl zanechat pokusů o návrat s bolavými zády?

Všechny zdravotní okolnosti, kterými jsem si prošel, přispěly k tomu, že jednou jsem se probudil a něco jako kdyby zhaslo, neměl jsem chuť ani motivaci, podstupovat celé to kolečko doktorů, fyzioterapeutů. Stálo by to zbytečné trápení.

Ulevilo se vám, když jste se rozhodl skončit?

Ano. Spadl mi kámen ze srdce. Najednou si uvědomíte, že na vás už nečeká ta dennodenní rutina. A viděl jsem to i na těch klucích na Turnaji mistrů, že jestli je něco štve, je to ten obrovský zápřah. A to už mají i rodiny, které na ně doma čekají. Což je zatím teprve přede mnou.

Do čeho teď investujete volný čas?

Člověk musel být sobec v kariéře, lidi kolem mě si zaslouží nějaký můj čas. Chci se rozkoukat, užít si věci, na které jsme neměl prostor. Chtěl bych vidět po světě spoustu. Sice během kariéry spoustu času procestujeme, ale je to něco úplně jiného, když si nevezete rakety a nejedete na turnaj.

Co nějaká nová práce, například trénování?

Nechci si dávat žádné cíle. Nemám nic, co bych si teď chtěl nalajnovat. Nechávám tomu volný průběh. Nebudu ani nic vyvracet. Myslím, že trénování nebude jedna z prvních variant, která by mně přišla na mysl. Musím si nejdřív osahat, co budu moct dělat i kvůli těm zádům.

V tuhle chvíli tedy nemůžete tenis hrát vůbec?

Obecně mi sportování nevadí. Když vrcholový sportovec skončí, není dobré, aby ho jen odložil. Kolo, předozadní pohyb cvičení, jednoduché věci, to můžu dělat bez problémů. Ale tenis mi pořád nedělá dobře. Když mě záda chytnou, tak mi to přetrvává a musím znovu k někomu, aby mě napravil. To za to nestojí. Takže rakety jsou ve sklepě, abych je neměl na očích.

Bylo by to moc velké lákadlo?

To ne. Je to proto, že mám rád pořádek, takže by mi překážely. Když je nepotřebuju, tak je radši schovám.

Je tedy vůbec ve hře nějaká vaše alespoň exhibiční rozlučka na kurtu? Například v létě v Prostějově?

S panem Černoškem jsem o tom mluvil a řekl mu prozatím ano, není to o tom, že bych chtěl to loučení prodlužovat. Spíš, že spolu máme dlouhý vztah a chtěl bych mu i nějak poděkovat. Uvidíme, jak na tom budu. Do léta je dost času, takže se může stát spousta věcí.