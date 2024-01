Skvělá Krejčíková je ve čtvrtfinále. Rozebrala největší talent světového tenisu

Barbora Krejčíková postoupila po dvou letech do čtvrtfinále tenisového Australian Open. Turnajová devítka otočila duel se šestnáctiletou Ruskou Mirrou Andrejevovou a vyhrála po více než dvou hodinách 4:6, 6:3, 6:2.

Osmadvacetiletá tenistka z Ivančic vyrovnala v Melbourne své maximum a její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Aryna Sabalenková z Běloruska.

Krejčíková zdolala o dvanáct let mladší Andrejevovou na třetí pokus. Vloni ve Wimbledonu ze vzájemného utkání odstoupila za stavu 3:6, 0:4 kvůli zranění, poté s mladou Ruskou prohrála v Pekingu dvakrát 2:6. Andrejevová nevyužila šanci probojovat se poprvé do grandslamového čtvrtfinále.

Jedenáctá hráčka světa Krejčíková otočila nepříznivý vývoj na letošním Australian Open už potřetí. V 1. kole se jí to povedlo proti Japonce Mai Hontamaové, ve třetím kole zdolala po obratu domácí Australanku Storm Hunterovou.

"Bojuju. Snažím se ze sebe dostat to nejlepší a jít po každém míči. I dnes jsem měla pomalý start, ale cítím, že se s každým míčem zlepšuji," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

"Oproti minulým vzájemným zápasům jsem se snažila být více agresivní a hrát svoji hru. To se mi dařilo ve druhém a třetím setu. Dařilo se mi ji brejknout a také jsem velmi dobře podávala," doplnila Krejčíková.

Dvojnásobná vítězka Roland Garros z roku 2021 Krejčíková přišla v úvodní sadě s Andrejevovou třikrát o podání. Klíčový brejk získala Ruska v deváté hře, po níž sadu doservírovala. Krejčíková udělala v prvním setu 20 z celkových 39 nevynucených chyb.

Ve druhé sadě se ale česká tenistka vrátila do hry. Sice ještě přišla o vedení 2:0, v šestém gamu ale vzala Andrejevové opět podání a ruská tenistka na to zareagovala hozením rakety o zem. Do konce sady jí už Krejčíková žádný brejkbol nenabídla a srovnala.

Ve třetím setu Krejčíková předvedla stejně jako v minulém zápase s Hunterovou spolehlivý výkon. Díky brejku utekla do vedení 2:0, a poté co v šesté hře odvrátila poslední snahu Andrejevové o vyrovnání, zakončila při svém podání duel čistou hrou.

V boji o postup do semifinále se střetne se Sabalenkovou, kterou porazila jen jednou ze šesti vzájemných zápasů. Poslední tři utkání s ní prohrála. "Už se na to utkání těším. Musím si teď odpočinout, v pondělí hraju čtyřhru. A pak do toho půjdu a pokusím se ze sebe vydat to nejlepší," uvedla Krejčíková.

V deblu se rýsuje souboj se Siniakovou

Ve hře zůstává Krejčíková také ve čtyřhře, kde ji čeká po boku Němky Laury Siegemundové osmifinále proti americko-ruské dvojici Emma Navarrová, Diana Šnajderová.

V případě postupu narazí na bývalou parťačku Kateřinu Siniakovou, která dnes uspěla s Australankou Storm Hunterovou proti ruské dvojici Jekatěrina Alexandrovová, Anna Kalinská a zvítězila dvakrát 6:2.

Siniaková s Hunterovou přišly v duelu proti Alexandrovové a Kalinské jen jednou o servis, samy soupeřkám vzaly podání pětkrát. Na rozdíl od utkání 2. kola proti Australankám Destanee Aiavaové a Maddison Inglisové jim nyní stačily k postupu dva sety.

Siniaková na konci minulé sezony úspěšnou spolupráci s Krejčíkovou přerušila. Vloni české tenistky společně Australian Open vyhrály.

O překvapení se postarali v deblu mužů Tomáš Macháč s Číňanem Čang Č'-čenem, kteří vyřadili nasazené trojky a čtyřnásobné grandslamové šampiony Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho po výhře 3:6, 6:3, 6:2.

Tenisové Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Mannarino (20-Fr.) 6:0, 6:0, 6:3, Fritz (12-USA) - Tsitsipas (7-Řec.) 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3, Sinner (4-It.) - Chačanov (15-Rus.) 6:4, 7:5, 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo: Macháč, Čang Č'-čen (ČR/Čína) - Ram, Salisbury (3-USA/Brit.) 3:6, 6:3, 6:2.

Junioři - 1. kolo: Brunclík (11-ČR) - Stenzer (Něm.) 7:6 (7:1), 6:3.

Źeny:

Dvouhra - 4. kolo: Sabalenková (2-Běl.) - Anisimovová (USA) 6:3, 6:2, Gauffová (4-USA) - Frechová (Pol.) 6:1, 6:2, Kosťuková (Ukr) - Timofejevová (Rus.) 6:2, 6:1, Krejčíková (9-ČR) - Andrejevová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) - Alexandrovová, Kalinská (Rus.) 6:2, 6:2.

Juniorky - 1. kolo: Valdmannová (ČR) - Jovicová (8-USA) 1:6, 7:5, 6:4, Kovačková (7-ČR) - Cinalliová (Arg.) 6:3, 6:3.