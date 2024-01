Nová hvězda ve smršti zájmu. Nosková básnila o Sereně, o válce nechtěla mluvit

Nejprve utěšovala plačící indisponovanou soupeřku Ukrajinku Elinu Svitolinovou, ke které v mládí vzhlížela. Potom s pokorou a bez velkých oslav přijala svůj fantastický úspěch. V devatenácti letech si česká tenistka Linda Nosková zahraje první čtvrtfinále na grandslamu.

V horní polovině ženského pavouka se partě outsiderek otevírá jedinečná šance na postup do finále Australian Open.

Jednou z kandidátek na nečekaný průlom bude i Nosková, po vyřazení světové jedničky Igy Šwiatekové jí stačily jen dvě hry na překonání bývalé světové trojky Svitolinové.

Ukrajinka, stejně jako Nosková někdejší juniorská šampionka Roland Garros, zápas ukončila po pár minutách se slzami v očích. V duelu nebyla schopná pokračovat.

"Byla jsem na zápas fyzicky i mentálně velmi dobře připravená, takže je trochu smutné, že to muselo skončit takhle. Jsem ale samozřejmě šťastná za svého prvního grandslamového čtvrtfinále. Doufám, že bude Elina brzy v pořádku," prohlásila Nosková s takřka omluvným výrazem na tiskové konferenci.

Na druhou stranu přiznala, že se jí ušetřené síly mohou v pozdní fázi turnaje hodit.

"Cítila jsem se fyzicky dobře, tohle mi ale pomůže. Moje soupeřka ve čtvrtfinále musela hrát přece jen těžší duel," narážela na středeční souboj o semifinále s další Ukrajinkou Dajanou Jastremskou.

Ta si poradila po setech 7:6, 6:4 s Vikou Azarenkovou, vítězkou Australian Open v letech 2012 a 2013.

Na kvalifikantku Jastremskou si Nosková bude věřit, byť uznala kvality 93. hráčky světa.

"Nikdy jsme spolu nehrály, ani pořádně nevím, jak hraje. Spíš si však myslím, že je to agresivní typ hráčky. Asi nebudeme hrát moc delších výměn, ale musím být připravená na všechno, protože její styl neznám. Uvidíme, co se stane," přemítala rodačka ze Vsetína, která s tenisem začínala ve Valašském Meziříčí a nyní je reprezentantkou klubu z Přerova.

Tenisový svět vycítil, že se rodí nová hvězda, ta tak musela na tiskovce odpovídat na celou řadu dotazů.

Jeden mířil na její tenisové vzory, a kdo už Noskovou zná, věděl, o kom zejména bude vyprávět.

"Když jsem začala tenis sledovat, o něco později než lidé kolem mě, stala jsem se velkou fanynkou Sereny Williamsové. Pořád jí jsem a nejspíš budu už napořád. Miluju její styl i to, jakým je člověkem. Na mém žebříčku je určitě úplně nejvýš," usmívala se česká hráčka.

S americkou ikonou se potkala na předloňském US Open, kdy po boku Lucie Hradecké sestry Williamsovy porazila ve čtyřhře. A jak uvedla, tenhle nezapomenutelný newyorský moment řadí ve své kariéře stále nejvýš, nepřekonal jej ani triumf nad Šwiatekovou. "Možná že to už nikdy nic nepřekoná," podotkla.

Za vzor označila také Svitolinovou. "I ji mám moc ráda. Líbí se mi, jak skvěle umí měnit směr a rytmus hry. Vždycky jsem ji oceňovala, snad se ještě na kurtu potkáme v budoucnu," uvedla 50. hráčka žebříčku, která se po turnaji už jistě posune do elitní třicítky.

Nosková zůstává v horní části pavouka jednou z pěti kandidátek na finále, kromě ní a Jastremské se do bitvy o titul mohou dostat 75. tenistka rankingu Anna Kalinská z Ruska nebo světová patnáctka Číňanka Čeng Čchin-wen.

"Je to první grandslam roku, který je obzvlášť pro nasazené hráčky vždycky velmi těžký. Mají co ztratit. Na takovém turnaji se může stát cokoli a také vidíme, že přišla spousta šokujících výsledků. Další zápas pro mě bude těžký a doufám, že i ty následující," artikulovala Nosková své ambice jít v Melbourne ještě mnohem dál.

Jeden z dotazů zahraničních novinářů mířil také na pokračující ruskou agresi na Ukrajině, Nosková však o tématu nechtěla mluvit.

"Nemám o tom takové informace, jako mají ukrajinští nebo ruští hráči. Nejsem zrovna někdo, kdo by o tom měl mluvit. Samozřejmě je to strašná záležitost, která se děje už skoro dva roky. Pro někoho, koho se to přímo netýká, je ale těžké hodnotit," uvedla česká tenistka.