Domácí triumf. Bartyová ve finále Australian Open přehrála americké překvapení

Domácí tenistka Ashleigh Bartyová vyhrála poprvé v kariéře Australian Open. V sobotním finále porazila Danielle Collinsovou z USA 6:3 a 7:6.

Australanka naplnila roli favoritky a vybojovala třetí grandslamový titul v kariéře. Pětadvacetiletá Bartyová ovládla antukové Roland Garros v roce 2019 po finálové výhře nad Markétou Vondroušovou a loni ve Wimbledonu přehrála Karolínu Plíškovou.

Související Vyčerpaného Menšíka odvezli po finále juniorky v Melbourne na vozíku

Ve finále Australian Open byla poprvé a stala se první domácí vítězkou turnaje od roku 1978, kdy se to podařilo Christine O'Neilové. Collinsová byla ve finále grandslamu poprvé v životě.

"Je to splněný sen. Jsem moc hrdá na to, že jsem Australankou," řekla 25letá Bartyová při slavnostním ceremoniálu. Měla radost, že finále sledovali z tribuny i její rodiče a sestry.

"Z toho jsem unešená a stejně tak z publika, před lepším jsem nikdy nehrála. Vaší zásluhou jsem se uvolnila, předvedla svůj nejlepší tenis a díky tomu mohla skvělou Danielle porazit," uvedla.

Bartyová začala finále nervózně a zprvu musela čelit ostrým ranám Collinsové. Po odvráceném brejkbolu z páté hry se ale uvolnila a k radosti publika včetně herce Russella Crowea prolomila servis Američanky, která udělala dvojchybu, na 4:2 a první set dopodávala.

Ve druhé sadě se Collinsová znovu opírala do míčů vší silou a dokázala Bartyovou dostat do úzkých. Dvakrát vzala domácí hráčce podání a místo ovací z hlediště se arénou rozléhaly její hlasité radostné výkřiky. Australanka ale brzy dostala diváky znovu do varu.

Bartyová atakovala hlavně forhendem druhý servis soupeřky a ze stavu 1:5 srovnala na 5:5. V tie-breaku hrála odvážněji, dostala se do vedení 4:0 a za stavu 6:2 proměnila prohozem první mečbol. Odstartovala tak "Barty Party" - oslavu triumfu na svoji počest.

Za titul inkasovala šek na 2,875 milionu australských dolarů (44,5 milionu korun) a upevnila si vedení v žebříčku WTA. Collinsová se posune z třicátého místa na desáté.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Bartyová (1-Austr.) - Collinsová (27-USA) 6:3, 7:6 (7:2).