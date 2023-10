Macháč - Wawrinka. Čech zabojuje ve Švédsku o čtvrtfinále proti švýcarské jedničce

Nepřekvapí, že Stan Wawrinka v utkání bude plnit roli favorita. Osmatřicetiletý Švýcar už ví, jaké to je vyhrát grandslam, a to dokonce tři, když v roce 2014 ovládl Australian Open, o rok později Wimbledon a o další sezónu později se radoval z triumfu na US Open. Letos rodák z Lausanne na titul čeká. Blízko byl koncem července na antukovém turnaji v chorvatském Umagu, po dramatickém finále a prohře ve třech setech s Australanem Popyrinem dal průchod emocím a neubránil se slzám.