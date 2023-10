Informátor obvinil velikány: Federer a Nadal jsou spoluviníci ovlivňování zápasů

Světový tenis se nadále marně potýká s nelichotivým faktem a bezprecedentní situací ve srovnání s jinými velkými sporty. Hrou se uživí pouze zhruba sto nejlepších tenistů na planetě, ostatní se pohybují na hraně ve snaze protlačit se mezi elitu. Jedním z důsledků neutěšené situace je problém nekalých sázek, které prorůstají nižšími tenisovými soutěžemi.

Ostrá slova Argentince Marca Trungellitiho rezonují tenisovým světem.

Třiatřicetiletý tenista se před časem svěřil s tím, jak byl ostrakizován z tenisové komunity poté, co nahlásil ovlivňování zápasů, což v roce 2018 vedlo k trestům pro tři jeho krajany: Nicolase Kickera, Patricia Herase a Federica Coriu.

Zejména ve své vlasti to antukový specialista neměl jednoduché, jeho rodina čelila šikaně a výhrůžkám, a tak se po čase raději přesunula do Andorry.

Přestože Trungellitimu opuštění vlastní země způsobilo velkou bolest, nikdy svého činu nelitoval. Byl a je přesvědčen, že udělal správnou věc.

Na argentinskou půdu se muž, který byl označen nálepkou whistleblower, tedy informátor, vrátil nyní na začátku října po dlouhých pěti letech. V Buenos Aires odehrál turnajový challenger a promluvil v třaskavém rozhovoru pro La Nacion. Hlavním tématem nemohlo být nic jiného než ovlivňování zápasů.

Trungelliti uvedl, že na takzvané Challenger Tour se situace zlepšila, v kategorii ITF Futures ale nešvar zhusta bují i nadále.

"Systém nefunguje dobře a jsou zápasy, u kterých se o výsledku rozhodne už před zápasem. Samotný tenis má zájem o manipulování zápasů, protože v opačném případě zůstane druhá a třetí kategorie hráčů bez prostředků. Nemám důkaz, ale když strávíte pár hodin na turnaji Futures, uvidíte sami. Uvidíte lidi, kteří sedí vedle vás a uzavírají sázky," uvedl Trungelliti.

"Je to neudržitelné. Minimálně jeden zápas denně je domluvený," prohlásil 236. hráč aktuálního světového žebříčku a za spoluviníky prohnilého systému, v němž se ti méně šťastní často snaží přivydělat nelegální cestou, označil dva ze tří členů takzvané "velké trojky".

"Roger Federer a Rafael Nadal nikdy neřekli ani slovo. Ať se to lidem líbí nebo ne, jsou spoluviníky toho, jak špatný tenhle systém je, protože nebyli schopni ani jednou otevřít pusu a bojovat za práva hráčů. Pokud to někdy udělali, nebylo to veřejně a nic to nezměnilo," vysvětlil Trungelliti.

Naopak ocenil pomoc hráčské asociace PTPA vedené Novakem Djokovičem a Kanaďanem Vaskem Pospisilem.

Ta se snaží v posledních letech stále výrazněji změnit systém a pomoci níže postaveným hráčům k základnímu nutnému výdělku.

"Odměny na challengerech se trochu změnily, ale jsou stále ostudné, když přihlédneme k tomu, že jsme ve zlaté éře tenisu. Není možné, aby se tenisem uživilo osmdesát nebo sto lidí. Strašně mě to štve. Federer a Nadal jsou jako tenisté skvělí, ale jako lidé, kteří by se měli snažit zlepšit systém, selhali," dodal Trungelliti.

Podle Djokoviče je načase měnit zavedený systém. "Jsme globálně třetím největším sportem a máme méně než 500 lidí ve všech kategoriích, kteří se uživí pouze tenisem. Mnozí z nich si ale nemůžou dovolit ani trenéra nebo fyzioterapeuta, je to pro ně příliš drahé, všechno si musí hradit sami. V ostatních sportech máte svůj stálý plat a navíc všechno vybavení, oblečení i trenéry k dispozici zdarma," uvedl před časem.

Je to jen pár týdnů, co tenisová asociace ATP oznámila nový finanční pojistný program, který by měl hráčům zajistit dostatečný příjem i v případě dlouhodobého zranění.

Plán pojmenovaný Baseline počítá s tříletým zkušebním provozem a týkat se bude tenistů, kteří budou ve světovém žebříčku figurovat do 250. místa.

Tenistům bude podle jejich postavení v žebříčku garantovat minimální roční příjem, bude vyplácet podporu dlouhodobě zraněným hráčům a nováčkům, kteří se poprvé dostanou do Top 125 v pořadí ATP, nabídne zálohu na budoucí výdělky.