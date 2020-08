Ne kyčle, Murrayho trápí ubývající vlasy. Manželka chce, aby si je nechal nastřelit

Britský tenista Andy Murray nejspíš bude muset na další operaci. Nemohou za ni jeho vleklé problémy s kyčli, ale manželka. Vadí jí, jak trojnásobnému grandslamovému šampionovi kurtů ubývají vlasy,

33letý Murray přiznal, že ho nejspíš čeká transplantace vlasů. O rok mladší manželka Kim totiž nelibě nese stále se zvětšující kouty v jeho účesu. K zákroku ho nabádá také herec Jim Carey, který jej absolvoval letos v lednu.

"Manželka mi stále říká, abych na ten zákrok šel. A do pár let mě to nejspíš nemine," prohlásil Murray v show televize Sky.

Dvojnásobný olympijský vítěz loni prošel druhým zákrokem kyčle a poslední soutěžní zápas absolvoval v listopadu na finálovém turnaji Davis Cupu. Tam si ovšem zhmoždil pánevní kost

Nyní dostal divokou kartu na turnaj v New Yorku, který je generálkou na US Open. "Příští rok bud hrát Wimbledon," slíbil v televizi svým britským fanouškům.